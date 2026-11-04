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HS740 Blade RefillTestine di rasatura di ricambio per rasoio elettrico

HS740/15

4.3

| (27) Recensioni | 92% di utenti consiglia questo prodotto

Rasatura precisa e delicata sulla pelle

Le testine di ricambio Head Shaver Pro sono dotate di lame ComfortCut autoaffilanti in acciaio svedese. Sostituiscile ogni 6 mesi per garantire il 100% delle prestazioni del rasoio. Le testine HS740 sono compatibili con i rasoi HS5980, HS7980 e HS9980.

Vedi tutti i vantaggi
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Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura del corpo maschile1

Prodotti compatibili

Head Shaver Pro 5000 Series

Head Shaver Pro 5000 Series
Rasoio essenziale con lame ComfortCut

HS5980/15

Head Shaver Pro 7000 Series

Head Shaver Pro 7000 Series
Rasoio avanzato con 90 minuti di autonomia

HS7980/15

Head Shaver Pro 9000 Series

Head Shaver Pro 9000 Series
Rasoio di qualità con accessori deluxe

HS9980/15

Dal marchio n. 1 al mondo di rasoi elettrici*

Rasatura precisa e delicata sulla pelle

  • Originale Philips

  • Compatibile con HS5980, HS7980 e HS9980

  • Lame ComfortCut

  • Sistema di rasatura anticorrosione

Dal marchio n. 1 al mondo di rasoi elettrici*

Dal marchio n. 1 al mondo di rasoi elettrici*

Il rasoio Philips Head Shaver Pro è progettato per una rasatura accurata e confortevole sulla pelle. Lo strumento perfetto per chi vuole sfoggiare un look impeccabile in tutta sicurezza.

Rasatura confortevole e delicata con le lame ComfortCut

Rasatura confortevole e delicata con le lame ComfortCut

Ottieni una rasatura pulita e confortevole con questo rasoio Philips. Le 36 lame ComfortCut di questo rasoio elettrico tagliano ogni pelo fin sopra la superficie cutanea per una finitura liscia e uniforme.

In acciaio svedese di grado chirurgico

In acciaio svedese di grado chirurgico

Le lame Philips Head Shaver Pro sono realizzate in acciaio svedese di grado chirurgico resistente alla corrosione e delicato sulla pelle

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

27

Recensioni

92%

di utenti consiglia questo prodotto

3

04/11/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

MERAVIGLIOSO

Prodotto Meraviglioso!!!!! Ero abituato a rasare la testa con il classico rasoio tagliacapelli. Il risultato era un passaggiio a settimana con riscrescita fastidiosa e scarse possibilità di abbreviare il taglio a causa di possibili irritazioni cutanee. Da quando utilizzo il pro 9000, invece, raso la testa ogni 3 giorni, zero irritazioni, testa sempre perfetta e un piacere nell'utilizzo davvero fenomenale. Aggiungo anche che non lascio capelli rasati in giro per il bagno e la pulizia è semplice, veloce ed efficace.

Pro

Ben fatto, silenzioso, rade alla perfezione e zero irritazioni

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoio di qualità con accessori deluxe

Data di utilizzo 2026-09-24

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoio di qualità con accessori deluxe

Data di utilizzo 2026-09-24

29/10/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto di altissima qualità eccellente

È un prodotto eccellente non pensavo mai che avrebbe fatto un lavoro di rasatura così perfetto lo consiglio vivamente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoio di qualità con accessori deluxe

Data di utilizzo 2026-09-18

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoio di qualità con accessori deluxe

Data di utilizzo 2026-09-18

29/09/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Rasoio capelli a 0

Ottimo rasoio per capelli a 0, confortevole dia come uso e sulla testa, ottimo sistema di pulizia

Questa revisione è stata effettuata per Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Rasoio avanzato con 90 minuti di autonomia

Data di utilizzo 2026-08-18

Questa revisione è stata effettuata per Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Rasoio avanzato con 90 minuti di autonomia

Data di utilizzo 2026-08-18

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sondaggio online condotto nel 2024 su 16.003 uomini che utilizzano prodotti elettrici per la cura della persona. 

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, valore di vendita al dettaglio, per definizione della categoria di rasoi per il corpo, dati relativi al 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.