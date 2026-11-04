Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Iscriviti ora
Ottieni l'accesso in anticipo alle nostre promo del Black Friday
05
g
Giorni
19
o
Ore
25
m
Minuti
35
s
Secondi
Rasatura precisa e delicata sulla pelle
Le testine di ricambio Head Shaver Pro sono dotate di lame ComfortCut autoaffilanti in acciaio svedese. Sostituiscile ogni 6 mesi per garantire il 100% delle prestazioni del rasoio. Le testine HS740 sono compatibili con i rasoi HS5980, HS7980 e HS9980.
Originale Philips
Compatibile con HS5980, HS7980 e HS9980
Lame ComfortCut
Sistema di rasatura anticorrosione
Il rasoio Philips Head Shaver Pro è progettato per una rasatura accurata e confortevole sulla pelle. Lo strumento perfetto per chi vuole sfoggiare un look impeccabile in tutta sicurezza.
Ottieni una rasatura pulita e confortevole con questo rasoio Philips. Le 36 lame ComfortCut di questo rasoio elettrico tagliano ogni pelo fin sopra la superficie cutanea per una finitura liscia e uniforme.
Le lame Philips Head Shaver Pro sono realizzate in acciaio svedese di grado chirurgico resistente alla corrosione e delicato sulla pelle
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
4.3
su 5
27
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
Matt80
04/11/2026
Italia
Compratore verificato
MERAVIGLIOSO
Prodotto Meraviglioso!!!!! Ero abituato a rasare la testa con il classico rasoio tagliacapelli. Il risultato era un passaggiio a settimana con riscrescita fastidiosa e scarse possibilità di abbreviare il taglio a causa di possibili irritazioni cutanee. Da quando utilizzo il pro 9000, invece, raso la testa ogni 3 giorni, zero irritazioni, testa sempre perfetta e un piacere nell'utilizzo davvero fenomenale. Aggiungo anche che non lascio capelli rasati in giro per il bagno e la pulizia è semplice, veloce ed efficace.
Pro
Ben fatto, silenzioso, rade alla perfezione e zero irritazioni
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoio di qualità con accessori deluxe
Data di utilizzo 2026-09-24
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoio di qualità con accessori deluxe
Data di utilizzo 2026-09-24
al5408
29/10/2026
Italia
Compratore verificato
Prodotto di altissima qualità eccellente
È un prodotto eccellente non pensavo mai che avrebbe fatto un lavoro di rasatura così perfetto lo consiglio vivamente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoio di qualità con accessori deluxe
Data di utilizzo 2026-09-18
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoio di qualità con accessori deluxe
Data di utilizzo 2026-09-18
Sasdo64
29/09/2026
Italia
Compratore verificato
Rasoio capelli a 0
Ottimo rasoio per capelli a 0, confortevole dia come uso e sulla testa, ottimo sistema di pulizia
Questa revisione è stata effettuata per Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Rasoio avanzato con 90 minuti di autonomia
Data di utilizzo 2026-08-18
Questa revisione è stata effettuata per Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Rasoio avanzato con 90 minuti di autonomia
Data di utilizzo 2026-08-18
Sondaggio online condotto nel 2024 su 16.003 uomini che utilizzano prodotti elettrici per la cura della persona.
Fonte: Euromonitor International Limited, valore di vendita al dettaglio, per definizione della categoria di rasoi per il corpo, dati relativi al 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.