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  • Rasatura precisa e delicata sulla pelle
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Head Shaver Pro 5000 SeriesRasoio essenziale con lame ComfortCut

HS5980/15

4.3
| (15) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura precisa e delicata sulla pelle
Il rasoio Philips Head Shaver Pro Serie 5000 è progettato per una rasatura precisa e delicata sulla pelle. L'avanzata testina flessibile a 360° si adatta alla forma della testa, mentre le lame ComfortCut garantiscono un taglio accurato e uniforme in qualsiasi direzione.
Vedi tutti i vantaggi
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura del corpo maschile1

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Questo prodotto

Head Shaver Pro 5000 Series Rasoio essenziale con lame ComfortCut

Head Shaver Pro 5000 Series
Rasoio essenziale con lame ComfortCut

66,99 €

  • HS740 Blade Refill

    HS740 Blade Refill
    Testine di rasatura di ricambio per rasoio elettrico

    30,09 €

66,99 €

66,99 €

Dal marchio n. 1 al mondo di rasoi elettrici

Rasatura precisa e delicata sulla pelle

  • Testina flessibile a 360°

  • Lame ComfortCut

  • Sensore PowerAdapt

  • Design ergonomico

Dal marchio n. 1 al mondo di rasoi elettrici*

Dal marchio n. 1 al mondo di rasoi elettrici*

Il rasoio Philips Head Shaver Pro Serie 5000 è progettato per una rasatura accurata e confortevole sulla pelle. Lo strumento perfetto per chi vuole sfoggiare un look impeccabile in tutta sicurezza.

Taglia i capelli in qualsiasi direzione con la testina flessibile a 360 gradi

Taglia i capelli in qualsiasi direzione con la testina flessibile a 360 gradi

L'unità completamente flessibile ruota di 360° per seguire i contorni della testa e garantire un contatto ottimale con la pelle anche nelle zone difficili, evitando picchi di pressione eccessivi che possono causare fastidio e irritazione.

Rasatura confortevole e delicata con le lame ComfortCut

Rasatura confortevole e delicata con le lame ComfortCut

Ottieni una rasatura pulita e confortevole con questo rasoio Philips. Le 36 lame ComfortCut di questo rasoio elettrico tagliano ogni pelo fin sopra la superficie cutanea per una finitura liscia e uniforme.

Specifiche tecniche

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Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

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Recensioni

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4.3

su 5

15

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

3
1

06/05/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

è un ottimo prodotto mantiene quello che promette mi sono trovato benissimo funziona funziona proprio lo consiglio

Questa revisione è stata effettuata per Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoio di qualità con accessori deluxe

Date of Use 2026-03-04

Questa revisione è stata effettuata per Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoio di qualità con accessori deluxe

Date of Use 2026-03-04

06/05/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Rapido ed efficace

L’apparecchio è facilissimo da utilizzare è una volta caricato mantiene la carica per molto tempo. La rasatura è fluida e non irrita la pelle (nel mio caso un po’ sulla parte alta del collo perché ho forzato un po’ la mano io la prima volta). Nel complesso il prodotto è valido: consigliatissimo!

Pro

Efficace e facile da usare

Contro

Istruzioni dettagliate da scaricare da internet

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoio di qualità con accessori deluxe

Date of Use 2026-03-27

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoio di qualità con accessori deluxe

Date of Use 2026-03-27

29/04/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Soddisfatto del prodotto , leggero , silenzioso e pratico

Questa revisione è stata effettuata per Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Rasoio avanzato con 90 minuti di autonomia

Date of Use 2026-04-27

Questa revisione è stata effettuata per Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Rasoio avanzato con 90 minuti di autonomia

Date of Use 2026-04-27

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sondaggio online condotto nel 2024 su 16.003 uomini che utilizzano prodotti elettrici per la cura della persona. 

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, valore di vendita al dettaglio, per definizione della categoria di rasoi per il corpo, dati relativi al 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.

  2. 2 anni di garanzia + 3 anni di estensione previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto