Head Shaver Pro 5000 Series

Do 5 stelle perché come rasoio è magnifico. Ma mi è caduto, e si è rotta la parte dove agganciano le lame. Purtroppo su sito non ho trovato i pezzi di ricambio, e sono stato costretto a comprare un altro rasoio, il più economico e sostituire il pezzo rotto. Sarebbe bello trovare tutti i pezzi di ricambio, in quanto essendo parti mobili si rompono facilmente con una caduta.