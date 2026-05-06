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Questo prodotto
Head Shaver Pro 5000 Series
Rasoio essenziale con lame ComfortCut
66,99 €
HS740 Blade Refill
Testine di rasatura di ricambio per rasoio elettrico
30,09 €
66,99 €
66,99 €
Testina flessibile a 360°
Lame ComfortCut
Sensore PowerAdapt
Design ergonomico
Il rasoio Philips Head Shaver Pro Serie 5000 è progettato per una rasatura accurata e confortevole sulla pelle. Lo strumento perfetto per chi vuole sfoggiare un look impeccabile in tutta sicurezza.
L'unità completamente flessibile ruota di 360° per seguire i contorni della testa e garantire un contatto ottimale con la pelle anche nelle zone difficili, evitando picchi di pressione eccessivi che possono causare fastidio e irritazione.
Ottieni una rasatura pulita e confortevole con questo rasoio Philips. Le 36 lame ComfortCut di questo rasoio elettrico tagliano ogni pelo fin sopra la superficie cutanea per una finitura liscia e uniforme.
Nuova
4.3
su 5
15
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
zapatagc
06/05/2026
Italia
Compratore verificato
è un ottimo prodotto mantiene quello che promette mi sono trovato benissimo funziona funziona proprio lo consiglio
Questa revisione è stata effettuata per Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoio di qualità con accessori deluxe
Date of Use 2026-03-04
Questa revisione è stata effettuata per Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoio di qualità con accessori deluxe
Date of Use 2026-03-04
Valerio77
06/05/2026
Italia
Compratore verificato
Rapido ed efficace
L’apparecchio è facilissimo da utilizzare è una volta caricato mantiene la carica per molto tempo. La rasatura è fluida e non irrita la pelle (nel mio caso un po’ sulla parte alta del collo perché ho forzato un po’ la mano io la prima volta). Nel complesso il prodotto è valido: consigliatissimo!
Pro
Efficace e facile da usare
Contro
Istruzioni dettagliate da scaricare da internet
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoio di qualità con accessori deluxe
Date of Use 2026-03-27
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoio di qualità con accessori deluxe
Date of Use 2026-03-27
Lpds
29/04/2026
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Soddisfatto del prodotto , leggero , silenzioso e pratico
Questa revisione è stata effettuata per Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Rasoio avanzato con 90 minuti di autonomia
Date of Use 2026-04-27
Questa revisione è stata effettuata per Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Rasoio avanzato con 90 minuti di autonomia
Date of Use 2026-04-27
Sondaggio online condotto nel 2024 su 16.003 uomini che utilizzano prodotti elettrici per la cura della persona.
Fonte: Euromonitor International Limited, valore di vendita al dettaglio, per definizione della categoria di rasoi per il corpo, dati relativi al 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
2 anni di garanzia + 3 anni di estensione previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto