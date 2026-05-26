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Head Shaver Pro 5000 Series Rasoio essenziale con lame ComfortCut
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HS5980/15
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Head Shaver Pro SeriesPortatestina di rasatura
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Head Shaver Pro 5000 SeriesStaffa
HS740 Blade RefillTestine di rasatura di ricambio per rasoio elettrico
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ShaversSpazzolina pulizia
Il nuovo Philips Head Pro non si accende
Il regolacapelli/groomer Philips emette un rumore strano
La pelle presenta problemi dopo l'utilizzo del rasoio Philips
Il rasoio Philips presenta delle perdite d'acqua
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