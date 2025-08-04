Delicato sulla pelle

Progettato per una rasatura delicata e confortevole, il rasoio Philips Head Shaver Pro Serie 9000 resta a contatto con la pelle, grazie alle lame 36 ComfortCut e all'avanzata tecnologia SkinProtection. Il risultato è un taglio uniforme e accurato in qualsiasi direzione, senza fastidi e irritazioni.