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    Rasoio per cuoio capelluto Pro 9000 utilizzato in un bagno elegante
    205 recensioni

    Head Shaver Pro 9000 Series

    Rasatura precisa e delicata sulla pelle

    Prezzo di vendita consigliato

    Questo prodotto è fuori produzione
    Visualizza tutti i modelli
    Il marchio di rasoi elettrici numero 1 al mondo¹

    Rasatura del cuoio capelluto accurata, confortevole e delicata sulla pelle

    L'innovativa testina flessibile a 360° adatta il rasoio con testine rotanti alla forma della testa, mentre le lame ComfortCut autoaffilanti garantiscono un taglio uniforme e accurato, in qualsiasi direzione.

    Scopri il nuovo rasoio Head Shaver Pro Serie 9000

    Scegli un look grintoso, disinvolto, ed esprimi appieno la tua personalità con il nuovo approccio innovativo alla rasatura del cuoio capelluto del marchio di rasoi elettrici numero 1 al mondo¹.

    Fotografia del prodotto standard Fotografia alternativa del prodotto Fotografia alternativa del prodotto

    Performance

    Rasatura accurata

    L'innovativa testina flessibile a 360° si adatta alla forma della testa, mentre il sensore PowerAdapt regola automaticamente le prestazioni del rasoio in base alla densità dei capelli, per una rasatura perfetta con il minimo sforzo.

    Confortevole

    Delicato sulla pelle

    Progettato per una rasatura delicata e confortevole, il rasoio Philips Head Shaver Pro Serie 9000 resta a contatto con la pelle, grazie alle lame 36 ComfortCut e all'avanzata tecnologia SkinProtection. Il risultato è un taglio uniforme e accurato in qualsiasi direzione, senza fastidi e irritazioni.

    Praticità

    Rasatura agevole

    L'impugnatura ergonomica e antiscivolo rende questo rasoio per teste rasate facile da maneggiare, anche sotto la doccia. Il sistema di raccolta dei capelli garantisce una rasatura pulita, mentre il blocco da viaggio mantiene il rasoio spento quando è nel bagaglio.

    Manuale dell'utente
    OG HS Monk Feature Image (PPL) FIM Number 1 Brand

    Dal marchio n. 1 al mondo di rasoi elettrici*

    Il rasoio Philips Head Shaver Pro Serie 9000 è progettato per una rasatura accurata e confortevole sulla pelle. Lo strumento perfetto per chi vuole sfoggiare un look impeccabile in tutta sicurezza.

    OG HS Monk Feature Image (PPL) FIM 360 Flexing Head

    Taglia i capelli in qualsiasi direzione con la testina flessibile a 360 gradi

    L'unità completamente flessibile ruota di 360° per seguire i contorni della testa e garantire un contatto ottimale con la pelle anche nelle zone difficili, evitando picchi di pressione eccessivi che possono causare fastidio e irritazione.

    OG HS 7000 Monk Feature Image (PPL) ComfortCut_Blades

    Rasatura confortevole e delicata con le lame ComfortCut

    Ottieni una rasatura pulita e confortevole con questo rasoio Philips. Le 36 lame ComfortCut di questo rasoio elettrico tagliano ogni pelo fin sopra la superficie cutanea per una finitura liscia e uniforme.

    OG HS Monk Feature Image (PPL) FIM Ergonomic Design Alt Position

    Progettato per il massimo comfort con impugnatura ergonomica

    Impugna senza problemi il tuo rasoio grazie al design ergonomico che permette di mantenere una presa sicura durante la rasatura.

    OG HS 9000 Monk Feature Image (PPL) PowerAdapt_sensor

    Sensore Smart PowerAdapt per una rasatura senza sforzo

    Il sensore Dynamic Power Adapt rileva la densità dei peli 125 volte al secondo. Adatta dinamicamente la potenza di rasatura per un taglio infallibile.

    Pronti all'uso

    Fino a 90 minuti di autonomia

    Con un'ora di ricarica, ottieni fino a 90 minuti di autonomia (circa 15 rasature). Hai fretta? Ricarica velocemente il rasoio Philips Head Shaver Pro Serie 9000 per soli cinque minuti e avrai abbastanza energia per una rasatura completa.

    Rasoio per cuoio capelluto Philips, 5 anni di garanzia²

    Fatto per durare, con garanzia fino a 5 anni²

    Scopri l'affidabilità e le prestazioni insuperabili dei nostri strumenti resistenti per la cura della persona.

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    Rasatura di qualità superiore della testa

    Avvicinati con tranquillità

    Scegli un look grintoso, disinvolto, ed esprimi appieno la tua personalità con il rasoio Philips Head Shaver Pro Serie 9000.

    Strada nella foresta per rappresentare il basso impatto ambientale

    Sostenibilità

    Progettato per durare a lungo

    Philips si impegna a ridurre l'impatto ambientale, offrendo prodotti più sostenibili che durano più a lungo.

    Più informazioni

    Scegli il tuo rasoio Philips Head Shaver Pro Serie 9000+ Accessori

    Confronta

    Cosa si può utilizzare per caricare i prodotti Philips con ricarica USB?

    Perché il prodotto non include un alimentatore?

    È possibile sostituire la batteria del rasoio Philips?

    Quale schiuma o gel è possibile usare con il rasoio Philips?

    È possibile portare con sé i prodotti Philips per la cura del corpo o la bellezza?

    Ho un'allergia al nichel. Posso usare comunque l'apparecchio?

    È possibile ricaricare il rasoio Philips dopo ogni utilizzo?

    Perché la ricarica del prodotto richiede più tempo del previsto?

    Come si rimuovono le testine di rasatura del Philips Head Pro?

    Cosa significano i simboli del Philips Head Pro?

    Dove si trova il numero di modello o di serie del Philips Head Pro?

    È possibile utilizzare il Philips Head Pro quando è collegato alla presa di corrente?

    Il Philips Head Pro non funziona

    Con quale frequenza si devono sostituire le testine di rasatura del Philips Head Pro?

    Quanto tempo è necessario per la rasatura della testa con il Philips Head Pro?

    Il Philips Head Pro non si ricarica

    Il Philips Head Pro emette un forte rumore

    Come si utilizza il Philips Head Pro?

    Che livello di rasatura precisa si può ottenere con il Philips Head Pro?

    È possibile utilizzare il Philips Head Pro sotto la doccia?

    È possibile utilizzare il Philips Head Pro in caso di calvizie dovuta a trattamenti medici?

    Si deve eseguire la rasatura nella direzione della crescita o contropelo con il Philips Head Pro?

    Con quale frequenza è possibile utilizzare il Philips Head Pro?

    Come si attiva il blocco da viaggio sul Philips Head Pro?

    È possibile utilizzare il Philips Head Pro su tutti i tipi di capelli e per ogni tipologia etnica?

    Come si pulisce il Philips Head Pro?

    Come si ricarica il Philips Head Pro?

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    Head Shaver Pro 9000 Series
    Head Shaver Pro 9000 Series

    Declinazioni di responsabilità

    ¹ Fonte: Euromonitor International Limited, volume di vendita al dettaglio, secondo la definizione della categoria rasoi per il corpo, dati relativi al 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
    ² 2 anni di garanzia + 3 anni di estensione previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto.
    * Fonte: Euromonitor International Limited, valore di vendita al dettaglio, per definizione della categoria di rasoi per il corpo, dati relativi al 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
    ** 2 anni di garanzia + 3 anni di estensione previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto

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