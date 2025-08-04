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L'innovativa testina flessibile a 360° si adatta alla forma della testa, mentre il sensore PowerAdapt regola automaticamente le prestazioni del rasoio in base alla densità dei capelli, per una rasatura perfetta con il minimo sforzo.
Progettato per una rasatura delicata e confortevole, il rasoio Philips Head Shaver Pro Serie 9000 resta a contatto con la pelle, grazie alle lame 36 ComfortCut e all'avanzata tecnologia SkinProtection. Il risultato è un taglio uniforme e accurato in qualsiasi direzione, senza fastidi e irritazioni.
L'impugnatura ergonomica e antiscivolo rende questo rasoio per teste rasate facile da maneggiare, anche sotto la doccia. Il sistema di raccolta dei capelli garantisce una rasatura pulita, mentre il blocco da viaggio mantiene il rasoio spento quando è nel bagaglio.
Il rasoio Philips Head Shaver Pro Serie 9000 è progettato per una rasatura accurata e confortevole sulla pelle. Lo strumento perfetto per chi vuole sfoggiare un look impeccabile in tutta sicurezza.
L'unità completamente flessibile ruota di 360° per seguire i contorni della testa e garantire un contatto ottimale con la pelle anche nelle zone difficili, evitando picchi di pressione eccessivi che possono causare fastidio e irritazione.
Ottieni una rasatura pulita e confortevole con questo rasoio Philips. Le 36 lame ComfortCut di questo rasoio elettrico tagliano ogni pelo fin sopra la superficie cutanea per una finitura liscia e uniforme.
Impugna senza problemi il tuo rasoio grazie al design ergonomico che permette di mantenere una presa sicura durante la rasatura.
Il sensore Dynamic Power Adapt rileva la densità dei peli 125 volte al secondo. Adatta dinamicamente la potenza di rasatura per un taglio infallibile.
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