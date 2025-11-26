Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Rasatura precisa a livello della pelle
Lame NanoTech Dual Precision
Rivestimento Hydro SkinGlide
Sistema di sospensioni Ultraflex
Fino a 5 anni di garanzia*****
Il sistema di rasatura a rotazione Lift & Cut, brevettato e unico nel suo genere, solleva delicatamente il pelo dalla radice per poi tagliarlo con precisione (fino a una distanza di 0,00 mm), senza che le lame tocchino la pelle. Massima precisione per una rasatura perfetta fino a sera*.
I rasoi a testine rotanti Philips sono progettati specificamente per adattarsi alla crescita naturale dei peli in ogni direzione, grazie alle lame rotanti a 360 gradi. Con fino a 165.000 operazioni di taglio al minuto, le lame NanoTech Dual Precision radono fino al 25% di peli in più a ogni passata**.
Il sistema di sospensione Ultraflex è dotato di testine completamente flessibili che si adattano perfettamente a tutti i contorni del viso e catturano anche i peli più ostinati. Il risultato è una rasatura incredibilmente delicata e confortevole.
4.5
su 5
2775
Recensioni
90%
di utenti consiglia questo prodotto
Arm57
26/11/2025
Italia
Compratore verificato
Precisione, affidabilità, tecnologia
Comfort, rasatura profonda anche dopo 2 giorni, tecnologia intelligente, impermeabilità, lunga autonomia: veramente un grandissimo prodotto!!!
Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SP9841/32 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SP9841/32 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
BENALTRE
22/10/2025
Italia
Compratore verificato
RASATURA PEFETTA!
OTTIMO PRODOTTO, PROBABILMENTE GIA' SUPERATO CON UNO CON RICARICA PIU' RAPIDA, MA SE NON SI HA FRETTA 3 H. PASSANO VELOCI. OTTIMI ANCHE GLI ACCESSORI PER PELI DEL NASO E ORECCHIE E IL TAGLIO DELLA BARBA )UTILE PER ME CHE PORTO SOLO IL PIZZO).
Pro
Rasatura perfetta, lavaggio post rasatura
Contro
al momento nessuna
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Mitta65
27/08/2025
Italia
Compratore verificato
Ottimo rasoio
Intanto il brand Philips come rasoio lo utilizzo da sempre……. In particolare questo rasoio è eccezionale per qualità di taglio, praticità d’uso, silenziosità, durata batteria e linea ergonometrica
Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
il 92% degli intervistati è d'accordo. Test condotto da un'agenzia indipendente su 95 intervistati maschi coreani di età compresa tra i 18 e i 65 anni
rispetto ai rasoi Philips serie 3000, su una barba di 3 giorni
rispetto al modello precedente
confrontando i residui della rasatura dopo l'uso del liquido per la pulizia rispetto all'acqua nella cartuccia
2 anni di garanzia + 3 anni di estensione previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto.