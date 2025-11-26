ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Rasatura precisa e delicata sulla pelle
  • Rasatura precisa e delicata sulla pelle
  • Rasatura precisa e delicata sulla pelle
  • Rasatura precisa e delicata sulla pelle
  • Rasatura precisa e delicata sulla pelle
  • Rasatura precisa e delicata sulla pelle
  • Rasatura precisa e delicata sulla pelle
  • Rasatura precisa e delicata sulla pelle
  • Rasatura precisa e delicata sulla pelle
  • Rasatura precisa e delicata sulla pelle
  • Rasatura precisa e delicata sulla pelle
  • Rasatura precisa e delicata sulla pelle
  • Rasatura precisa e delicata sulla pelle
  • Rasatura precisa e delicata sulla pelle
  • Rasatura precisa e delicata sulla pelle
  • Rasatura precisa e delicata sulla pelle
  • Rasatura precisa e delicata sulla pelle
  • Rasatura precisa e delicata sulla pelle
  • Rasatura precisa e delicata sulla pelle
  • Rasatura precisa e delicata sulla pelle
  • Rasatura precisa e delicata sulla pelle
  • Rasatura precisa e delicata sulla pelle
  • Rasatura precisa e delicata sulla pelle
  • Rasatura precisa e delicata sulla pelle

Shaver S9000 PrestigeRasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

SP9883/35

4.5
| (2775) Recensioni | 90% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura precisa e delicata sulla pelle
Scopri la massima precisione e l'incredibile comfort di Philips Shaver Series 9000 Prestige. Grazie al sistema di rasatura Lift & Cut, ti consente di tagliare i peli con una precisione fino a 0,00 mm, mentre la tecnologia SkinIQ si adatta perfettamente ai contorni del tuo viso, anche su una barba di 7 giorni.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Rasatura accurata, anche su una barba di 7 giorni

Rasatura precisa e delicata sulla pelle

  • Rasatura precisa a livello della pelle

  • Lame NanoTech Dual Precision

  • Rivestimento Hydro SkinGlide

  • Sistema di sospensioni Ultraflex

  • Fino a 5 anni di garanzia*****

Rasatura precisa e fino a 0,00 mm di profondità con il sistema Lift & Cut

Rasatura precisa e fino a 0,00 mm di profondità con il sistema Lift & Cut

Il sistema di rasatura a rotazione Lift & Cut, brevettato e unico nel suo genere, solleva delicatamente il pelo dalla radice per poi tagliarlo con precisione (fino a una distanza di 0,00 mm), senza che le lame tocchino la pelle. Massima precisione per una rasatura perfetta fino a sera*.

Taglia i peli in ogni direzione con le lame rotanti a 360 gradi

Taglia i peli in ogni direzione con le lame rotanti a 360 gradi

I rasoi a testine rotanti Philips sono progettati specificamente per adattarsi alla crescita naturale dei peli in ogni direzione, grazie alle lame rotanti a 360 gradi. Con fino a 165.000 operazioni di taglio al minuto, le lame NanoTech Dual Precision radono fino al 25% di peli in più a ogni passata**.

Si adatta a ogni profilo grazie al sistema di sospensione Ultraflex

Si adatta a ogni profilo grazie al sistema di sospensione Ultraflex

Il sistema di sospensione Ultraflex è dotato di testine completamente flessibili che si adattano perfettamente a tutti i contorni del viso e catturano anche i peli più ostinati. Il risultato è una rasatura incredibilmente delicata e confortevole.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.5

su 5

2775

Recensioni

90%

di utenti consiglia questo prodotto

26/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Precisione, affidabilità, tecnologia

Comfort, rasatura profonda anche dopo 2 giorni, tecnologia intelligente, impermeabilità, lunga autonomia: veramente un grandissimo prodotto!!!

Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SP9841/32 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SP9841/32 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

22/10/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

RASATURA PEFETTA!

OTTIMO PRODOTTO, PROBABILMENTE GIA' SUPERATO CON UNO CON RICARICA PIU' RAPIDA, MA SE NON SI HA FRETTA 3 H. PASSANO VELOCI. OTTIMI ANCHE GLI ACCESSORI PER PELI DEL NASO E ORECCHIE E IL TAGLIO DELLA BARBA )UTILE PER ME CHE PORTO SOLO IL PIZZO).

Pro

Rasatura perfetta, lavaggio post rasatura

Contro

al momento nessuna

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

27/08/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo rasoio

Intanto il brand Philips come rasoio lo utilizzo da sempre……. In particolare questo rasoio è eccezionale per qualità di taglio, praticità d’uso, silenziosità, durata batteria e linea ergonometrica

Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. il 92% degli intervistati è d'accordo. Test condotto da un'agenzia indipendente su 95 intervistati maschi coreani di età compresa tra i 18 e i 65 anni

  2. rispetto ai rasoi Philips serie 3000, su una barba di 3 giorni

  3. rispetto al modello precedente

  4. confrontando i residui della rasatura dopo l'uso del liquido per la pulizia rispetto all'acqua nella cartuccia

  5. 2 anni di garanzia + 3 anni di estensione previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto.​