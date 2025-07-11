Termini di ricerca

0

Carrello

Al momento non ci sono articoli nel carrello.

    Uomo che si rade il petto con Bodygroom 7000
    459 recensioni

    Bodygroom Series 7000

    Cura del corpo precisa, sicura anche sotto la cintura

    Prezzo di vendita consigliato

    Questo prodotto è fuori produzione
    Visualizza tutti i modelli
    Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura del corpo maschile¹

    Risultati precisi con la protezione cutanea di cui hai bisogno

    Cura totale della persona e massima sicurezza anche sotto il punto vita

    Il Bodygroom Philips Serie 7000 ti consente di passare agevolmente dalla rasatura alla rifinitura, senza alcuna rinuncia in fatto di comfort per la pelle. Grazie alla tecnologia della testina flessibile 2D, il rasoio si adatta alle curve del corpo, catturando anche i peli più ribelli.

    Scopri Bodygroom Philips Serie 7000

    Delicato in ogni parte del corpo ed efficace quanto basta, Bodygroom Philips Serie 7000 ha tutto ciò di cui hai bisogno per una cura della persona confortevole.

    Fotografia del prodotto standard Fotografia alternativa del prodotto Fotografia alternativa del prodotto

    Confortevole

    Rasatura delicata sulla pelle in tutto il corpo

    Grazie alla tecnologia di taglio brevettata e al pettine dal design esclusivo, ottieni ogni volta una rasatura e rifinitura delicate ma efficaci.

    Precisione

    Risultati precisi

    Progettato per una rasatura uniforme e accurata, rimuove anche i peli lunghi fino a 0,2 mm.

    Praticità

    Styling versatile su tutto il corpo

    Progettato per lo styling personalizzato di tutto il corpo, comprese le parti intime e sensibili.

    Manuale dell'utente

    La gamma Philips Bodygroom sta ottenendo riconoscimenti per il suo design di qualità

    Scopri tutti i premi vinti dalla gamma Philips Bodygroom

    View all
    View all

    Testine specifiche per rasatura e rifinitura in un unico design integrato

    Ora puoi rifinire e radere in tutta sicurezza qualsiasi zona al di sotto del collo con un solo strumento. Utilizza il rifinitore e rasoio per il corpo Philips Bodygroom 7000 che ti consente con un unico accessorio di ottenere risultati uniformi sulla schiena, le spalle, il torace, l'addome, le ascelle, le braccia, la zona inguinale e le gambe.

    Feature Image 4-D contour following shaver (BR7000 Brain ROW) - BG7025/13

    Rasatura precisa e confortevole grazie al sistema 4D che segue i contorni del corpo

    Grazie alla testina inclinabile in 4 direzioni, questo rasoio regolabile si adatta a ogni contorno del corpo per una rasatura ancora più precisa.

    Feature Image Integrated trimmer with comb (BG7000)

    Controlla la lunghezza dei peli con il rifinitore integrato e regolabile

    Il rifinitore integrato con pettine regolabile è progettato per offrire una maggiore potenza per tagliare anche i capelli più folti. Ottieni un look naturale e un risultato preciso grazie al pettine regolabile a 5 lunghezze con un intervallo di taglio da 3 mm a 11 mm.

    Feature Image Skin-friendly shaver (BG5000)

    Radersi in modo sicuro e confortevole sulla pelle delicata

    La testina del rasoio è dotata di punte arrotondate brevettate e di una lamina ipoallergenica per proteggere la pelle da tagli e piccole ferite durante la rasatura.

    S5000 S7000 Refresh Feature Image (PPL) 5-year-Warranty_feature

    Rasoio corpo creato per durare senza utilizzo di lubrificanti

    Tutti i nostri prodotti per la cura del corpo sono stati creati per durare nel tempo. Sono accompagnati da una garanzia globale standard di 2 anni, che comprende l'opzione di essere estesa fino a 5 anni*, e non necessitano di lubrificazione.

    Pronti all'uso

    Primo piano del Bodygroom 7000 senza filo

    Fino a 120 minuti di autonomia

    Il Bodygroom Philips Serie 7000 offre un'esperienza di cura della persona efficace e senza interruzioni. La batteria al litio di lunga durata offre fino a 120 minuti di autonomia, oltre all'opzione per una ricarica rapida di 5 minuti per una singola sessione di rasatura.

    Bodygroom Philips, 5 anni di garanzia²

    Fatto per durare, con garanzia fino a 5 anni²

    Scopri l'affidabilità e le prestazioni insuperabili dei nostri strumenti resistenti per la cura della persona.

    video banner

    Ti presentiamo lo styling versatile

    Il comfort e l'accuratezza che meriti

    Il tuo corpo, proprio come piace a te. Scopri cosa può fare per te il Bodygroom Philip Serie 7000.

    Strada nella foresta per rappresentare il basso impatto ambientale

    Sostenibilità

    Progettato per durare a lungo

    Philips si impegna a ridurre l'impatto ambientale, offrendo prodotti più sostenibili che durano più a lungo.

    Più informazioni

    Scegli il tuo regolabarba Serie 7000

    Confronta

    Riconoscimenti

    iF Design Award 2025

    iF Design Award 2025

    L'iF DESIGN AWARD è uno dei premi di design più prestigiosi al mondo, istituito in Germania nel 1954. L'etichetta iF è un marchio affidabile di design di qualità per consumatori, brand e comunità di design.

    vincitore Red Dot 2025

    vincitore Red Dot 2025

    Red Dot è l'inconfondibile riconoscimento per l'elevata qualità del design. Solo i prodotti che dimostrano un design eccezionale vengono premiati dall'ambita giuria internazionale.

    Cosa significano i simboli sul Philips Groomer?

    Come si ricarica il Bodygroom, il rifinitore o il regolacapelli Philips?

    Come si pulisce il Bodygroom Philips?

    È sicuro utilizzare una lamina di rasatura su tutto il corpo?

    Dove si trova il numero di modello o il numero di serie del groomer o del regolacapelli Philips?

    È possibile risciacquare il Bodygroom Philips con acqua?

    Ho un'allergia al nichel. Posso usare comunque l'apparecchio?

    È possibile utilizzare il Bodygroom Philips quando è collegato alla presa di corrente?

    È possibile portare con sé i prodotti Philips per la cura del corpo o la bellezza?

    Su quali zone è possibile utilizzare Philips Bodygroom?

    Assistenza clienti e supporto

    Ottieni assistenza per il prodotto, trova manuali, scopri suggerimenti utili e risolvi eventuali problemi

    CustomerSupport

    Homepage dell'assistenza

    Trova tutti gli argomenti relativi all'assistenza e altro ancora

    MagnifyingGlass

    Trova il tuo prodotto

    Cerca per numero di modello e trova informazioni specifiche sul prodotto

    Clippin

    Acquista parti e accessori

    Trova parti e accessori del tuo prodotto

    Bodygroom Series 7000
    Bodygroom Series 7000

    Declinazioni di responsabilità

    ¹ Sondaggio online condotto nel 2024 su 16.003 uomini che utilizzano prodotti elettrici per la cura della persona.
    ² 2 anni di garanzia + 3 anni di estensione previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto.
    * La garanzia offre una copertura fino a 5 anni, inclusa una garanzia globale standard di 2 anni, con ulteriori 3 anni disponibili dopo la registrazione del dispositivo entro 90 giorni dall'acquisto.

    Un regalo di benvenuto dal valore di €10 di sconto*


    Scegli uno stile di vita più sano. Iscriviti per usufruire di:

    Un regalo di benvenuto con €10 di sconto

    Suggerimenti e articoli per uno stile di vita più sano, che includono sonno, cura della pelle e altro ancora.

    *
    Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!
    Che cosa significa?
    * Clicca qui per leggere i termini e le condizioni del voucher
    © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

    La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.