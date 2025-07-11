Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura del corpo maschile¹
Risultati precisi con la protezione cutanea di cui hai bisogno
Cura totale della persona e massima sicurezza anche sotto il punto vita
Il Bodygroom Philips Serie 7000 ti consente di passare agevolmente dalla rasatura alla rifinitura, senza alcuna rinuncia in fatto di comfort per la pelle. Grazie alla tecnologia della testina flessibile 2D, il rasoio si adatta alle curve del corpo, catturando anche i peli più ribelli.
Scopri Bodygroom Philips Serie 7000
Delicato in ogni parte del corpo ed efficace quanto basta, Bodygroom Philips Serie 7000 ha tutto ciò di cui hai bisogno per una cura della persona confortevole.
Confortevole
Rasatura delicata sulla pelle in tutto il corpo
Grazie alla tecnologia di taglio brevettata e al pettine dal design esclusivo, ottieni ogni volta una rasatura e rifinitura delicate ma efficaci.
Precisione
Risultati precisi
Progettato per una rasatura uniforme e accurata, rimuove anche i peli lunghi fino a 0,2 mm.
Praticità
Styling versatile su tutto il corpo
Progettato per lo styling personalizzato di tutto il corpo, comprese le parti intime e sensibili.
Testine specifiche per rasatura e rifinitura in un unico design integrato
Ora puoi rifinire e radere in tutta sicurezza qualsiasi zona al di sotto del collo con un solo strumento. Utilizza il rifinitore e rasoio per il corpo Philips Bodygroom 7000 che ti consente con un unico accessorio di ottenere risultati uniformi sulla schiena, le spalle, il torace, l'addome, le ascelle, le braccia, la zona inguinale e le gambe.
Rasatura precisa e confortevole grazie al sistema 4D che segue i contorni del corpo
Grazie alla testina inclinabile in 4 direzioni, questo rasoio regolabile si adatta a ogni contorno del corpo per una rasatura ancora più precisa.
Controlla la lunghezza dei peli con il rifinitore integrato e regolabile
Il rifinitore integrato con pettine regolabile è progettato per offrire una maggiore potenza per tagliare anche i capelli più folti. Ottieni un look naturale e un risultato preciso grazie al pettine regolabile a 5 lunghezze con un intervallo di taglio da 3 mm a 11 mm.
Radersi in modo sicuro e confortevole sulla pelle delicata
La testina del rasoio è dotata di punte arrotondate brevettate e di una lamina ipoallergenica per proteggere la pelle da tagli e piccole ferite durante la rasatura.
Rasoio corpo creato per durare senza utilizzo di lubrificanti
Tutti i nostri prodotti per la cura del corpo sono stati creati per durare nel tempo. Sono accompagnati da una garanzia globale standard di 2 anni, che comprende l'opzione di essere estesa fino a 5 anni*, e non necessitano di lubrificazione.
Pronti all'uso
Fino a 120 minuti di autonomia
Il Bodygroom Philips Serie 7000 offre un'esperienza di cura della persona efficace e senza interruzioni. La batteria al litio di lunga durata offre fino a 120 minuti di autonomia, oltre all'opzione per una ricarica rapida di 5 minuti per una singola sessione di rasatura.
Fatto per durare, con garanzia fino a 5 anni²
Scopri l'affidabilità e le prestazioni insuperabili dei nostri strumenti resistenti per la cura della persona.
Ti presentiamo lo styling versatile
Il comfort e l'accuratezza che meriti
Il tuo corpo, proprio come piace a te. Scopri cosa può fare per te il Bodygroom Philip Serie 7000.
Sostenibilità
Progettato per durare a lungo
Philips si impegna a ridurre l'impatto ambientale, offrendo prodotti più sostenibili che durano più a lungo.
L'iF DESIGN AWARD è uno dei premi di design più prestigiosi al mondo, istituito in Germania nel 1954. L'etichetta iF è un marchio affidabile di design di qualità per consumatori, brand e comunità di design.
vincitore Red Dot 2025
Red Dot è l'inconfondibile riconoscimento per l'elevata qualità del design. Solo i prodotti che dimostrano un design eccezionale vengono premiati dall'ambita giuria internazionale.