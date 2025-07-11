Testine specifiche per rasatura e rifinitura in un unico design integrato

Ora puoi rifinire e radere in tutta sicurezza qualsiasi zona al di sotto del collo con un solo strumento. Utilizza il rifinitore e rasoio per il corpo Philips Bodygroom 7000 che ti consente con un unico accessorio di ottenere risultati uniformi sulla schiena, le spalle, il torace, l'addome, le ascelle, le braccia, la zona inguinale e le gambe.