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Garanzia di 2 anni
Sistema di rasatura a tripla protezione
Testina flessibile 2D
Lame del rifinitore delicate sulla pelle
Risultati precisi
Totalmente impermeabile sotto la doccia
L'innovativo sistema a doppia testina garantisce una rasatura delicata e precisa che lascia la pelle morbida e fresca, oppure un look rifinito con precisione che si adatta perfettamente al tuo stile unico. Questo regolabarba ha la versatilità di cui hai bisogno.
Il sistema di rasatura a tripla protezione è dotato di punte arrotondate per un maggiore comfort sulla pelle, fori a forma di diamante per un facile sollevamento dei peli e una protezione che riduce significativamente l'irritazione cutanea.
Grazie a un'esclusiva tecnologia, la testina flessibile 2D si adatta ai contorni delle zone del corpo. Cattura anche i peli più difficili.
4.4
su 5
120
Recensioni
95%
di utenti consiglia questo prodotto
Rick1275
11/01/2026
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Il rasoio funziona benissimo ed è completo di tutti gli accessori per radere qualsiasi zona con la lunghezza desiderata
Pro
facilità d'uso
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Body Groomer 7000 Series BG7485/30 Testina flessibile 2D, doppia rifinitura/rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Body Groomer 7000 Series BG7485/30 Testina flessibile 2D, doppia rifinitura/rasatura
Auy14
15/12/2025
Italia
Parte della promozione
Ottimo prodotto
Un ottimo depilatore!facile e comodo da usare! è leggero e i suoi tanti accessori permettono rasature personalizzate!La batteria dura il giusto! Ovviamente dipende dalle durate di rasatura!ma dopo il primo utilizzo è molto più breve!!Il tempo di ricarica è adeguato!!
Pro
Maneggevole
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Testina flessibile 2D, doppia rifinitura/rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Testina flessibile 2D, doppia rifinitura/rasatura
pakotime
27/11/2025
Italia
Parte della promozione
Depilazione delicata
Dopo alcune settimane di utilizzo ho trovato il nuovo Body Groomer 7000 Series BG7470/15 un ottimo alleato nella rasatura del corpo e soprattutto delle parti intime. Il corpo potrebbe sembrare un po' grande ma per me è giusto e consente una presa ferma quando lo si usa anche sotto la doccia. Quest'ultimo è uno dei lati positivi che ho apprezzato di più perché l'impermeabilità consente anche una veloce pulizia sotto il getto d'acqua. Oltre alla testina 2D che si adatta bene alle diverse parti del corpo si ha in dotazione anche un trimmer con diversi pettini che consentono prima di accorciare i peli per poi rasarli rendendo tutto più confortevole. La batteria dura molto con sessioni complete senza problemi quando è carico, manca un indicatore della carica più descrittivo ma se ci si ricorda di ricaricare il rasoio ogni tanto non si avranno problemi
Pro
Delicato, efficace, versatile, impermeabile
Contro
Indicatore batteria
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Testina flessibile 2D, doppia rifinitura/rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Testina flessibile 2D, doppia rifinitura/rasatura
Sondaggio online condotto nel 2024 su 16.003 uomini che utilizzano prodotti elettrici per la cura della persona.
L'opzione di ricarica rapida fornisce autonomia sufficiente per una sessione di rifinitura
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