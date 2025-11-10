Per garantire un taglio e una scorrevolezza ottimali della lama, si consiglia di sostituire la lamina ogni 12 mesi o quando non garantisce più i risultati di rifinitura e rasatura desiderati. Sostituire sempre la lamina con una lamina Philips originale.



La durata esatta della lamina può variare a seconda del tipo di utilizzo. Analogamente a quanto accade con una lama manuale, la lamina diventerà smussata nel corso del tempo e ciò determina prestazioni di rasatura ridotte e una maggiore sensazione di strappo dei peli durante la rasatura e la rifinitura. A seconda di quanto si è soddisfatti delle prestazioni della lamina, potrebbe essere necessario sostituirla prima o dopo di quanto indicato.

