Per garantire un taglio e una scorrevolezza ottimali della lama, si consiglia di sostituire la lamina ogni 12 mesi o quando non garantisce più i risultati di rifinitura e rasatura desiderati. Sostituire sempre la lamina con una lamina Philips originale.
La durata esatta della lamina può variare a seconda del tipo di utilizzo. Analogamente a quanto accade con una lama manuale, la lamina diventerà smussata nel corso del tempo e ciò determina prestazioni di rasatura ridotte e una maggiore sensazione di strappo dei peli durante la rasatura e la rifinitura. A seconda di quanto si è soddisfatti delle prestazioni della lamina, potrebbe essere necessario sostituirla prima o dopo di quanto indicato.
Quando è necessario sostituire la lamina del rasoio da donna?
Pubblicato su 4 settembre 2025
Cose da sapere
- Sostituire immediatamente la lamina di rasatura se risulta danneggiata.
- La densità e lo spessore dei peli influiscono sulla durata della lamina di rasatura.
- La pulizia e la manutenzione regolari della lamina possono contribuire a prolungarne la durata e a garantire prestazioni di rasatura ottimali. Pulire il rasoio da donna Philips dopo ogni uso per rimuovere peli e residui.
- Riporre il rasoio da donna con un pettine o un cappuccio protettivo inserito per proteggere la lamina da danni accidentali.