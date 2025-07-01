Assistenza Philips Dove si trovano numero di modello e numero di serie del dispositivo di epilazione Philips?

Il numero di modello e il numero di serie dell'epilatore, del rasoio da donna, del rifinitore o dell'epilatore per i peli del viso Philips sono stampati sul retro dell'impugnatura del dispositivo. Si trovano anche all'interno del vano batterie per i prodotti che funzionano con batterie AA sostituibili.



Il numero di modello è spesso necessario per la registrazione del prodotto o per la ricerca di informazioni sul modello specifico. Inizia con le lettere BRE, BRL o BRR seguite da tre cifre, o con le lettere HP seguite da quattro cifre.



Il numero di serie è stampato sotto il numero di modello. Viene utilizzato per identificare la data di produzione del prodotto ed è scritto nel formato AASS.



