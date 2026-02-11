Come si collega il pettine del rifinitore per la zona bikini Philips?

Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
È possibile utilizzare la testina del rifinitore per la zona bikini per rifinire la zona bikini e creare stili diversi. Inoltre, è possibile collegare il pettine del rifinitore per la zona bikini per radere i peli a una lunghezza di 3 mm.
Nota: se il blocco lame si stacca dalla testina del rifinitore per la zona bikini, è possibile riposizionarlo. Premere il blocco lame sulla testina di precisione finché non scatta in posizione.
Quando si utilizza il dispositivo nelle zone intime (all'interno e all'esterno delle grandi labbra), assicurarsi di utilizzare la testina del rifinitore con il pettine inserito.
Per collegare il pettine (immagine 1):
Per rimuovere il pettine (immagine 2):
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BRE749/00, BRE709/00, BRE708/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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