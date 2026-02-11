Assistenza Philips Come si collega il pettine del rifinitore per la zona bikini Philips?

È possibile utilizzare la testina del rifinitore per la zona bikini per rifinire la zona bikini e creare stili diversi. Inoltre, è possibile collegare il pettine del rifinitore per la zona bikini per radere i peli a una lunghezza di 3 mm.

Nota: se il blocco lame si stacca dalla testina del rifinitore per la zona bikini, è possibile riposizionarlo. Premere il blocco lame sulla testina di precisione finché non scatta in posizione.

Quando si utilizza il dispositivo nelle zone intime (all'interno e all'esterno delle grandi labbra), assicurarsi di utilizzare la testina del rifinitore con il pettine inserito.

Per collegare il pettine (immagine 1):

Inserire la tacca su un lato del pettine nell'incavo della testina di precisione. Premere il pettine sulla testina di precisione finché la tacca sull'altro lato del pettine non scatta in posizione nell'incavo sull'altro lato della testina di precisione. Quando il pettine è inserito correttamente, si sentirà uno scatto.

Per rimuovere il pettine (immagine 2):

Su un lato del pettine, posizionare un'unghia tra il pettine e la testina di precisione. Tirare con l'unghia fino a quando il pettine non si stacca dalla testina di precisione. Non tirare la parte posteriore o i denti del pettine per rimuoverlo