Come si usa ProGuide?

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Garanzia di 2 anni
ProGuide consente di mantenere la testina dell'epilatore a un angolo di 75° per risultati ottimali e tende la pelle per un'epilazione più confortevole.
Per usare ProGuide, seguire i passaggi riportati di seguito:
Tenere sempre ProGuide piatto sulla pelle per ottenere la giusta angolazione. Non inclinare l'accessorio ProGuide verso l'alto.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BRE708/00, BRE709/00, BRE718/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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