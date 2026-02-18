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Come si usa ProGuide?

ProGuide consente di mantenere la testina dell'epilatore a un angolo di 75° per risultati ottimali e tende la pelle per un'epilazione più confortevole.

Per usare ProGuide, seguire i passaggi riportati di seguito:

  1. Scollegare la parte superiore della testina epilatoria.
  2. Inserire l'accessorio ProGuide sulla testina epilatoria.
  3. Posizionare l'epilatore con l'accessorio ProGuide sulla pelle e depilare come al solito.

Tenere sempre ProGuide piatto sulla pelle per ottenere la giusta angolazione. Non inclinare l'accessorio ProGuide verso l'alto.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BRE708/00, BRE709/00, BRE718/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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