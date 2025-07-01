Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Basta seguire le istruzioni riportate di seguito per inserire e rimuovere la testina di rasatura (e la lamina) dal rasoio da donna Philips. I numeri dei passaggi corrispondono alle illustrazioni di seguito.
Suggerimento: il video riportato di seguito fornisce una guida aggiuntiva; tuttavia, il modello in uso potrebbe differire visivamente da quello mostrato.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BRL129/00, BRL149/00, BRL127/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
Come si rimuove e si inserisce la testina di rasatura del rasoio da donna Philips?
È possibile portare con sé i prodotti Philips per la cura del corpo o la bellezza?
Come si possono ottenere prestazioni ottimali dal rasoio da donna Philips?
È possibile utilizzare l'epilatore o il rasoio da donna Philips su pelle asciutta o bagnata?
È possibile usare il rasoio da donna Philips nella vasca o sotto la doccia?
Come va pulito il rasoio da donna Philips?
Quando è necessario sostituire la lamina del rasoio da donna?
Ho un'allergia al nichel. Posso usare comunque l'apparecchio?
È possibile sciacquare i dispositivi di epilazione Philips con acqua?
Come posso radere o rifinire diverse parti del corpo per ottenere i migliori risultati?
Perché la ricarica del prodotto richiede più tempo del previsto?
Dove si trovano numero di modello e numero di serie del dispositivo di epilazione Philips?
È possibile accendere o spegnere la Opti-light?
Come si collega il pettine del rifinitore per la zona bikini Philips?
Come si ricarica il rasoio da donna Philips?
Cosa si può utilizzare per caricare i prodotti Philips con ricarica USB?
Perché il prodotto non include un alimentatore?