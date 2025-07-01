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Come si rimuove e si inserisce la testina di rasatura del rasoio da donna Philips?

Basta seguire le istruzioni riportate di seguito per inserire e rimuovere la testina di rasatura (e la lamina) dal rasoio da donna Philips. I numeri dei passaggi corrispondono alle illustrazioni di seguito.

  1. Per inserire la testina di rasatura, premerla delicatamente sull'impugnatura fino a farla scattare in posizione.
  2. Per rimuovere la testina di rasatura, premere il pulsante di rilascio e sollevare la testina di rasatura dall'impugnatura.
  3. Per rimuovere la lamina, estrarla delicatamente dalla testina di rasatura (per alcuni modelli di rasoio da donna più vecchi, la testina di rasatura include un pulsante che consente di rilasciare la lamina di rasatura).

Suggerimento: il video riportato di seguito fornisce una guida aggiuntiva; tuttavia, il modello in uso potrebbe differire visivamente da quello mostrato.

Di seguito sono illustrati i 3 passaggi da seguire per posizionare e rimuovere la testina di rasatura dal rasoio da donna, e per estrarre la lamina di rasatura.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BRL129/00, BRL149/00, BRL127/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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