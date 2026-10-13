ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Homepage dell'assistenza

Assistenza Philips

Come si possono ottenere prestazioni ottimali dal rasoio da donna Philips?

È possibile utilizzare la lamina di rasatura del rasoio da donna Philips per rifinire e radere i peli del corpo al di sotto del collo, ad esempio, ascelle, braccia, gambe o zona bikini (con un pettine regola altezza).

Prima di iniziare

  • Prima di ogni utilizzo, controllare che la lamina di rasatura non sia danneggiata; sostituirla se risulta usurata o danneggiata.
  • Assicurarsi che l'apparecchio sia pulito.
  • Utilizzare sempre il pettine rifinitore quando si usa il rasoio da donna vicino alle zone intime (al di fuori e all'interno delle grandi labbra).
  • Utilizzare il rasoio da donna Philips nella vasca o sotto la doccia o sulla pelle pulita e asciutta.
  • Esfoliare la pelle un paio di giorni prima della rasatura per risultati ottimali.


Suggerimento: i principi illustrati nei video riportati di seguito si applicano a tutti i modelli di rasoi da donna, inclusi quelli visivamente diversi dai rasoi mostrati. 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BRL149/00, BRL127/00, BRL129/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

Domande frequenti

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti

Cerchi altro?

Scopri tutte le opzioni di assistenza Philips

Homepage dell'assistenza