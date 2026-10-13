Come si possono ottenere prestazioni ottimali dal rasoio da donna Philips?

Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
È possibile utilizzare la lamina di rasatura del rasoio da donna Philips per rifinire e radere i peli del corpo al di sotto del collo, ad esempio, ascelle, braccia, gambe o zona bikini (con un pettine regola altezza).
Prima di iniziare
Suggerimento: i principi illustrati nei video riportati di seguito si applicano a tutti i modelli di rasoi da donna, inclusi quelli visivamente diversi dai rasoi mostrati.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BRL149/00, BRL127/00, BRL129/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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Ho un'allergia al nichel. Posso usare comunque l'apparecchio?
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È possibile utilizzare l'epilatore o il rasoio da donna Philips su pelle asciutta o bagnata?
È possibile usare il rasoio da donna Philips nella vasca o sotto la doccia?
Come si rimuove e si inserisce la testina di rasatura del rasoio da donna Philips?
È possibile accendere o spegnere la Opti-light?
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Cosa si può utilizzare per caricare i prodotti Philips con ricarica USB?