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Come posso radere o rifinire diverse parti del corpo per ottenere i migliori risultati?

Il rasoio da donna Philips è dotato di testina di rasatura e testina di precisione. Guardare i video o leggere l'articolo riportato di seguito per scoprire come radere o rifinire parti del corpo diverse.

Alcuni modelli offrono due velocità. Selezionare la velocità più confortevole per la zona che si desidera radere. Per modificare l'impostazione della velocità, con il rasoio da donna acceso, premere nuovamente il pulsante on/off.

Controllare la confezione o il manuale utente per vedere quali accessori sono in dotazione con il proprio modello.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BRL149/00, BRL127/00, BRL129/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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