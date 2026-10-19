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Garanzia di 2 anni
Il rasoio da donna Philips è dotato di testina di rasatura e testina di precisione. Guardare i video o leggere l'articolo riportato di seguito per scoprire come radere o rifinire parti del corpo diverse.
Alcuni modelli offrono due velocità. Selezionare la velocità più confortevole per la zona che si desidera radere. Per modificare l'impostazione della velocità, con il rasoio da donna acceso, premere nuovamente il pulsante on/off.
Controllare la confezione o il manuale utente per vedere quali accessori sono in dotazione con il proprio modello.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BRL149/00, BRL127/00, BRL129/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
Quando è necessario sostituire la lamina del rasoio da donna?
Come posso radere o rifinire diverse parti del corpo per ottenere i migliori risultati?
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Ho un'allergia al nichel. Posso usare comunque l'apparecchio?
Perché la ricarica del prodotto richiede più tempo del previsto?
Dove si trovano numero di modello e numero di serie del dispositivo di epilazione Philips?
È possibile portare con sé i prodotti Philips per la cura del corpo o la bellezza?
È possibile utilizzare l'epilatore o il rasoio da donna Philips su pelle asciutta o bagnata?
Come si rimuove e si inserisce la testina di rasatura del rasoio da donna Philips?
È possibile usare il rasoio da donna Philips nella vasca o sotto la doccia?
È possibile accendere o spegnere la Opti-light?
Come si collega il pettine del rifinitore per la zona bikini Philips?
Come si ricarica il rasoio da donna Philips?
Cosa si può utilizzare per caricare i prodotti Philips con ricarica USB?