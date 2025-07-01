Come va pulito il rasoio da donna Philips?

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Il rasoio da donna Philips richiede una pulizia regolare per funzionare correttamente. Peli o residui potrebbero incastrarsi all'interno del dispositivo, compromettendone le prestazioni. Pulire accuratamente e sciacquare via eventuali peli o altri residui dopo ogni utilizzo. Proteggere la lamina inserendo un cappuccio o un pettine quando viene riposta.
Strumenti di pulizia, quali spazzole, asciugamani, ecc. o sostanze chimiche, potrebbero accelerare l'usura del dispositivo.
Non battere la lamina contro una superficie dura, come il lavandino, per pulirla o asciugarla. Il dispositivo potrebbe danneggiarsi.
Attenersi alle istruzioni di pulizia di seguito:
Fare riferimento al video riportato di seguito per ulteriori informazioni sulla pulizia e la manutenzione del rasoio da donna.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BRL149/00, BRL159/00, BRL138/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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