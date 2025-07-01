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Come va pulito il rasoio da donna Philips?

Il rasoio da donna Philips richiede una pulizia regolare per funzionare correttamente. Peli o residui potrebbero incastrarsi all'interno del dispositivo, compromettendone le prestazioni. Pulire accuratamente e sciacquare via eventuali peli o altri residui dopo ogni utilizzo. Proteggere la lamina inserendo un cappuccio o un pettine quando viene riposta.

Strumenti di pulizia, quali spazzole, asciugamani, ecc. o sostanze chimiche, potrebbero accelerare l'usura del dispositivo.

Non battere la lamina contro una superficie dura, come il lavandino, per pulirla o asciugarla. Il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

Attenersi alle istruzioni di pulizia di seguito:

  • Dopo ogni utilizzo, soffiare via eventuali peli residui dalla lamina.
  • Rimuovere la lamina e la lama, rimuovere i peli accumulati nella testina e risciacquarla.
  • Se la testina di rasatura deve essere pulita più a fondo, preparare un po' di acqua con sapone neutro, rimontare e riposizionare la testina di rasatura sull'impugnatura, accendere il dispositivo per qualche secondo mentre la testina di rasatura è immersa nell'acqua con sapone.
  • Lasciare asciugare
  • Riporre in modo sicuro il prodotto e proteggere la lamina da pressioni esterne o urti, fissando una testina o un pettine regola altezza.  

Fare riferimento al video riportato di seguito per ulteriori informazioni sulla pulizia e la manutenzione del rasoio da donna.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BRL149/00, BRL159/00, BRL138/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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