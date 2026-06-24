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Cosa indicano i simboli sul rasoio Philips S9000?

Gli ultimi modelli del rasoio Philips S9000 sono disponibili in due diverse versioni. Per verificare quale versione è in uso, verificare la presenza dei caratteri /A o /B sul retro del rasoio, come mostrato nell'immagine qui sotto.


Nota: le immagini riportate di seguito si applicano solo agli ultimi modelli di rasoio S9000. Se si possiede un modello S9000 precedente o un rasoio di un'altra serie, consultare gli altri articoli.

Cosa indicano i simboli sul rasoio Philips S9000?

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: S9986/63 , S9982/55 , S9982/59 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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