Cosa indicano i simboli sul rasoio Philips S9000?

Gli ultimi modelli del rasoio Philips S9000 sono disponibili in due diverse versioni. Per verificare quale versione è in uso, verificare la presenza dei caratteri /A o /B sul retro del rasoio, come mostrato nell'immagine qui sotto.
Nota: le immagini riportate di seguito si applicano solo agli ultimi modelli di rasoio S9000. Se si possiede un modello S9000 precedente o un rasoio di un'altra serie, consultare gli altri articoli.
Quando il rasoio è spento, è possibile utilizzare il pulsante del menu principale (icona con i tre puntini) per scorrere il menu. Vedere di seguito il significato delle icone del menu:
Batteria: Il livello corrente della batteria del rasoio.
Feedback sul movimento: il punteggio del feedback sul movimento relativo all'ultima rasatura.
Blocco da viaggio: indica se il blocco da viaggio è attivo o meno. Per disattivare/attivare il blocco da viaggio, tenere premuto il pulsante on/off per 3 secondi.
Associazione Bluetooth: questa icona indica lo stato di associazione Bluetooth del rasoio.
Nota: le icone menzionate sopra sono visibili solo quando il rasoio è spento.
Quando il rasoio è acceso, premendo il pulsante del menu principale è possibile scegliere fra le tre impostazioni del sensore Pressure Guard. A seconda dell'impostazione scelta, l'anello luminoso sul rasoio fornisce un feedback sulla pressione esercitata, che può essere completa, parziale o nulla.
Se è stato attivato il sistema di feedback sul movimento tramite l'app, sull'impugnatura del rasoio viene fornito un feedback sul movimento e sulla pressione dopo ogni rasatura. Vedere di seguito il significato delle icone del feedback post-rasatura:
I movimenti circolari con il rasoio erano sufficienti e anche la pressione esercitata era corretta.
Eseguire più movimenti circolari durante la rasatura.
La pressione esercitata durante la rasatura era troppo bassa (prima immagine) o eccessiva (seconda immagine).
Nota: è anche possibile ottenere il feedback sulla pressione dall'anello luminoso del rasoio (se abilitato). Informazioni più dettagliate sono disponibili nell'app.
Utilizzare il pulsante del menu principale (icona con tre puntini) per scorrere il menu. Vedere di seguito il significato delle icone del menu:
Batteria: il livello corrente della batteria del rasoio.
Sensore di movimento: è possibile ottimizzare l'esperienza di rasatura applicando il movimento e la pressione corretti. Questo elemento mostra la valutazione a stelle dell'ultima rasatura. Indica se la pressione e il movimento applicati durante la rasatura sono stati corretti o potrebbero essere migliorati. Nota: questo menu viene visualizzato solo dopo aver attivato questa funzione tramite le impostazioni dell'app.
Blocco da viaggio: indica se il blocco da viaggio è attivo o meno. Per disattivare/attivare il blocco da viaggio, tenere premuto il pulsante on/off per 3 secondi. Quando il blocco da viaggio è attivo, il Bluetooth si spegne automaticamente e il rasoio passa in modalità di risparmio energetico.
Anello luminoso: in questo menu è possibile disattivare o riattivare il feedback dell'anello luminoso. Per farlo, scorrere le voci di menu premendo il pulsante menu fino a raggiungere il menu "Light on" (luce accesa) o "Light off" (luce spenta) e tenere premuto il pulsante del menu per 3 secondi finché non viene visualizzato "Light off" o "Light on" sul display.
Bluetooth: qui è possibile annullare l'associazione del rasoio e dello smartphone. Nota: il menu Bluetooth viene visualizzato solo quando il rasoio è associato allo smartphone.
Nota: le icone menzionate sopra sono visibili solo quando il rasoio è spento.
Sull'impugnatura del rasoio potrebbe comparire un simbolo di notifica o avvertenza. Vedere di seguito il significato di ciascuno di questi simboli, con i numeri corrispondenti alle icone:
Batteria scarica: la batteria è quasi scarica. Ricaricare il rasoio.
Memoria quasi piena: lo spazio di archiviazione dati del rasoio è quasi pieno. Sincronizzare il rasoio con l'app per evitare di perdere i dati.
Pulizia approfondita: l'unità di rasatura è troppo sporca. Pulire accuratamente il rasoio come mostrato nel manuale dell'utente prima di utilizzarlo nuovamente.
Unità di alimentazione errata: il cavo o l'unità di alimentazione inseriti nel rasoio non sono idonei. Utilizzare il cavo o l'unità di alimentazione forniti con il rasoio Philips.
Scollegare l'apparecchio prima dell'uso: scollegare il rasoio dall'alimentazione prima dell'uso.
Promemoria di pulizia pod Quick Clean: effettuare una pulizia rapida del rasoio nel pod Quick Clean.
Promemoria di pulizia: pulire il rasoio sotto l'acqua corrente come indicato nel manuale dell'utente.
Pulizia in corso: è in corso il processo di pulizia nel Quick Clean Pod. Il display mostra il tempo di pulizia rimanente in secondi.
Pulizia interrotta: il ciclo di pulizia nel Quick Clean Pod si è interrotto prima del termine.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:S9986/63 , S9982/55 , S9982/59 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›