Se il cibo ha un elevato contenuto di grassi, interrompere la cottura e usare abbondante carta da cucina per assorbire l'olio sul fondo del recipiente di Philips Airfryer oppure eliminare l'olio in eccesso. A questo punto, è possibile proseguire la cottura.Se si cucinano spesso alimenti con un elevato contenuto di grassi, a seconda del modello è possibile utilizzare uno degli accessori seguenti:Il fumo bianco non danneggia Philips Airfryer o il processo di cottura.

Il riduttore di grassi non si trova nel recipiente durante la cottura di ingredienti grassi

Se il modello di Airfryer è dotato di un accessorio per la riduzione dei grassi, è opportuno utilizzarlo sempre per la cottura di ingredienti grassi. L'accessorio per la riduzione dei grassi previene la formazione di fumo bianco.



Se si dimentica di inserire il riduttore di grassi in Philips Airfryer prima di iniziare a cuocere, posizionare l'accessorio nel recipiente, quindi proseguire la cottura.