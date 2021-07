Per tipo di macchina: da HD8644 fino a HD8647 con selettore.

1) SPEGNERE la macchina.

2) Svuotare il vassoio antigoccia e reinserirlo.

3) Svuotare il serbatoio dell'acqua e versarvi l'intera soluzione decalcificante Philips/Saeco. Riempirlo con acqua potabile fino al livello MAX e inserirlo nuovamente.

4) Posizionare un grande recipiente sotto l'erogatore di vapore/acqua calda.

5) Ruotare il selettore sulla posizione centrale del CHICCO.

6) Premere i pulsanti ESPRESSO e COFFEE contemporaneamente per 5 secondi.

La macchina inizia ad erogare internamente la soluzione del decalcificatore nel vassoio antigoccia a intervalli di un minuto. L'erogazione non viene effettuata attraverso l'erogatore di acqua calda/vapore. Questa operazione richiede circa 5 minuti. La spia arancione per la pulizia dal calcare inizia a lampeggiare lentamente e continuerà a farlo per tutto l'intero ciclo di rimozione del calcare.

7) Quando la spia verde delle DUE TAZZE si accende a luce fissa, ruotare il selettore sulla posizione dell’ACQUA CALDA. Dopo circa 1 minuto, la macchina inizia l'erogazione a diversi intervalli di un minuto attraverso l'erogatore di acqua calda/vapore finché il serbatoio dell'acqua non è vuoto. Questa operazione richiede circa 15 minuti.

8) Quando la spia verde delle DUE TAZZE lampeggia lentamente, ruotare il selettore nella posizione centrale del CHICCO. Le spia delle DUE TAZZE si spegne e la spia rossa di ASSENZA ACQUA si accende a luce fissa.

9) Rimuovere e svuotare il recipiente e il vassoio antigoccia e reinserirli.

10) Rimuovere il serbatoio dell'acqua, risciacquarlo e riempirlo fino al livello MAX con acqua potabile. Reinserirlo nella macchina.

11) Quando la spia verde delle DUE TAZZE si accende a luce fissa, ruotare il selettore sulla posizione dell’ACQUA CALDA. La macchina riempie brevemente il circuito.

12) Quando la spia verde delle DUE TAZZE inizia a lampeggiare lentamente, ruotare il selettore sulla posizione centrale del CHICCO. La macchina eroga l'acqua all'interno del vassoio antigoccia. L'erogazione non viene effettuata attraverso l'erogatore di acqua calda/vapore.

13) Quando la spia verde delle DUE TAZZE si accende a luce fissa, ruotare il selettore sulla posizione dell’ACQUA CALDA. La macchina ora inizia a erogare attraverso l'erogatore di acqua calda/vapore.

14) Al termine del ciclo di risciacquo, la spia arancione per la PULIZIA DAL CALCARE si spegne e quella verde del PUNTO ESCLAMATIVO lampeggia. Ruotare il selettore sulla posizione centrale del CHICCO.

15) La spia verde di STANDBY lampeggia. La macchina inizia a riscaldarsi ed esegue automaticamente un ciclo di risciacquo.

16) La macchina è pronta all'uso.