1) Premere il pulsante MENU, selezionare MAINTENANCE (manutenzione) e poi DESCALING (rimozione calcare) con OK.

2) Premere OK per confermare e avviare la rimozione del calcare.

3) Rimuovere il serbatoio dell'acqua e svuotarlo. Sul display delle macchine Exprelia compatibili con AquaClean viene visualizzato: Remove the AquaClean water filter (rimuovere il filtro dell'acqua AquaClean). Confermare premendo OK.

4) Svuotare il vassoio antigoccia interno ed esterno. Confermare premendo OK.

5) Riempire a metà la caraffa del latte con acqua pulita. Inserire e aprire il beccuccio dell'erogatore di latte. Confermare premendo OK.

6) Posizionare un recipiente sotto l'erogatore di vapore/acqua calda e il beccuccio di erogazione della caraffa del latte. Confermare premendo OK.

7) Versare l'intero flacone di soluzione decalcificante Saeco nel serbatoio dell'acqua. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua di rubinetto fino al livello MAX. Confermare premendo OK.

8) La macchina inizierà a erogare la soluzione decalcificante a intervalli regolari. Sul display viene visualizzato il passaggio 1/2 di rimozione del calcare e la barra indica lo stato di avanzamento. In totale sono necessari circa 20 minuti.

Nota: il ciclo di rimozione del calcare può essere messo in pausa premendo il pulsante di pausa. Per riavviarlo, premere il pulsante OK..

9) Quando la miscela di soluzione decalcificante e acqua è stata utilizzata completamente, la macchina indica di risciacquare il serbatoio dell'acqua e di riempirlo con acqua pulita. Confermare premendo OK.

10) Svuotare il vassoio antigoccia interno ed esterno. Confermare premendo OK.

11) Riempire a metà la caraffa del latte con acqua pulita. Inserire e aprire il beccuccio dell'erogatore di latte. Confermare premendo OK.

12) Svuotare il recipiente e reinserirlo. Confermare premendo OK.

13) Viene avviato il ciclo di risciacquo. Sul display viene visualizzato il passaggio 2/2 di risciacquo e la barra indica lo stato di avanzamento.

14) Quando la quantità di acqua necessaria per il ciclo di risciacquo è stata completamente erogata, la macchina interrompe automaticamente il processo di rimozione del calcare dopo una breve fase di riscaldamento.