La valvola AirFree è progettata per aiutare il bimbo a ingerire una minore quantità d'aria durante l'allattamento. La tettarella rimane piena di latte anche quando il biberon è in posizione orizzontale, quindi il bambino può essere allattato in una posizione più naturale ed eretta. Riducendo la quantità d'aria ingerita, questa valvola aiuta ad alleviare problemi come coliche, gas e reflusso.