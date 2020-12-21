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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
1 biberon
125 ml
Tettarella prime poppate
0m+
La tettarella rimane sempre piena di latte, anche quando il biberon è in posizione orizzontale, in modo che il tuo bimbo possa essere allattato nella più naturale posizione verticale. Questo può aiutare a ridurre il reflusso, l'ingestione di aria e a rendere più confortevole il momento dell’allattamento, per te e per il tuo piccolo.
La nostra esclusiva valvola AirFree™ spinge l'aria lontano dalla tettarella, per una minore ingestione di aria da parte del tuo bambino. Questo può aiutare ad alleviare i più comuni problemi legati all'allattamento, come coliche, gas e reflusso.
Studi clinici hanno dimostrato che il biberon Philips Avent riduce coliche e irritabilità*. Come? Una valvola nella tettarella impedisce la formazione di aria mentre il bimbo beve, consentendo un flusso regolare. Questo può aiutare a ridurre l'incidenza di coliche, gas e reflusso.
4.6
su 5
121
Recensioni
93%
di utenti consiglia questo prodotto
Cla99
21/12/2020
Italia
Parte della promozione
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto. Ho apprezzato soprattutto la tettarella progettata appositamente per le coliche ed effettivamente se usato in maniera corretta e continuativa riduce le coliche in modo sostanziale, materiale ottimo, molto resistente.
Pro
tettarella,materiale
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF810/14 Anti-colic con valvola AirFree™
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF810/14 Anti-colic con valvola AirFree™
Martina90
18/12/2020
Italia
Compratore verificato
Fantastico!!
Il biberon è fantastico! Non pensavo che sarei stata così entusiasta nell’utilizzarlo, perché ero un po’ contraria all’utilizzo dei biberon, invece mi sono dovuta ricredere! La mia bimba soffriva di colichette e con questo ho risolto i nostri problemi. Consigliato!
Pro
Valvola anti colica
Contro
Nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF810/14 Anti-colic con valvola AirFree™
Sì, consiglio questo prodotto
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Ira98
18/12/2020
Italia
Compratore verificato
Ottimo Biberon
È un ottimo biberon, ha risolto tutti i problemini di coliche che aveva il mio bimbo, ha una tettarella morbidissima ed ed è eccezionale per le prime settimane dove si è inesperte.
Pro
Tutto
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF810/14 Anti-colic con valvola AirFree™
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF810/14 Anti-colic con valvola AirFree™
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
La valvola AirFree™ è progettata per aiutare il bimbo a ingerire una minore quantità d'aria. La tettarella rimane piena di latte anche quando il biberon è in posizione orizzontale, quindi il bambino può essere allattato in posizione eretta. Riducendo l'aria ingerita, questa valvola aiuta ad alleviare i più comuni problemi legati all'allattamento, come coliche, gas e reflusso.
L'80% delle mamme ha affermato che "il bambino ha manifestato meno problemi legati all'allattamento" durante test condotti a casa su 144 madri negli Stati Uniti nel 2017
A 2 settimane di età, i neonati allattati con un biberon Philips Avent mostrano una minore tendenza a sviluppare coliche e una significativa riduzione dell'irritabilità notturna rispetto ai neonati allattati con altri biberon di prima scelta.
Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall’ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all’apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto, irritabilità, formazione di gas e rigurgiti.