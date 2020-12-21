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  • Ideato per ridurre coliche, gas e reflusso*
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Fuori produzione

Philips AventAnti-colic con valvola AirFree™

SCF810/14

4.6
| (121) Recensioni | 93% di utenti consiglia questo prodotto
Ideato per ridurre coliche, gas e reflusso*
La valvola AirFree™ è progettata per aiutare il bimbo a ingerire una minore quantità d'aria. La tettarella rimane piena di latte anche quando il biberon è in posizione orizzontale, quindi il bambino può essere allattato in posizione eretta. Riducendo l'aria ingerita, questa valvola aiuta ad alleviare i più comuni problemi legati all'allattamento, come coliche, gas e reflusso.
Vedi tutti i vantaggi
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Scaldabiberon veloce ricondizionato

Scaldabiberon veloce ricondizionato

SCF355/00R1

Tettarella sempre piena di latte, non di aria!

Ideato per ridurre coliche, gas e reflusso*

  • 1 biberon

  • 125 ml

  • Tettarella prime poppate

  • 0m+

La tettarella rimane piena di latte, non di aria, quindi il bambino può essere allattato facilmente in posizione eretta

La tettarella rimane piena di latte, non di aria, quindi il bambino può essere allattato facilmente in posizione eretta

La tettarella rimane sempre piena di latte, anche quando il biberon è in posizione orizzontale, in modo che il tuo bimbo possa essere allattato nella più naturale posizione verticale. Questo può aiutare a ridurre il reflusso, l'ingestione di aria e a rendere più confortevole il momento dell’allattamento, per te e per il tuo piccolo.

La tettarella rimane piena di latte, non di aria

La tettarella rimane piena di latte, non di aria

La nostra esclusiva valvola AirFree™ spinge l'aria lontano dalla tettarella, per una minore ingestione di aria da parte del tuo bambino. Questo può aiutare ad alleviare i più comuni problemi legati all'allattamento, come coliche, gas e reflusso.

Sistema anti-colica testato per la riduzione di coliche e irritabilità*

Sistema anti-colica testato per la riduzione di coliche e irritabilità*

Studi clinici hanno dimostrato che il biberon Philips Avent riduce coliche e irritabilità*. Come? Una valvola nella tettarella impedisce la formazione di aria mentre il bimbo beve, consentendo un flusso regolare. Questo può aiutare a ridurre l'incidenza di coliche, gas e reflusso.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.6

su 5

121

Recensioni

93%

di utenti consiglia questo prodotto

21/12/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto. Ho apprezzato soprattutto la tettarella progettata appositamente per le coliche ed effettivamente se usato in maniera corretta e continuativa riduce le coliche in modo sostanziale, materiale ottimo, molto resistente.

Pro

tettarella,materiale

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF810/14 Anti-colic con valvola AirFree™

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF810/14 Anti-colic con valvola AirFree™

18/12/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Fantastico!!

Il biberon è fantastico! Non pensavo che sarei stata così entusiasta nell’utilizzarlo, perché ero un po’ contraria all’utilizzo dei biberon, invece mi sono dovuta ricredere! La mia bimba soffriva di colichette e con questo ho risolto i nostri problemi. Consigliato!

Pro

Valvola anti colica

Contro

Nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF810/14 Anti-colic con valvola AirFree™

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF810/14 Anti-colic con valvola AirFree™

18/12/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo Biberon

È un ottimo biberon, ha risolto tutti i problemini di coliche che aveva il mio bimbo, ha una tettarella morbidissima ed ed è eccezionale per le prime settimane dove si è inesperte.

Pro

Tutto

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF810/14 Anti-colic con valvola AirFree™

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. La valvola AirFree™ è progettata per aiutare il bimbo a ingerire una minore quantità d'aria. La tettarella rimane piena di latte anche quando il biberon è in posizione orizzontale, quindi il bambino può essere allattato in posizione eretta. Riducendo l'aria ingerita, questa valvola aiuta ad alleviare i più comuni problemi legati all'allattamento, come coliche, gas e reflusso.

  2. L'80% delle mamme ha affermato che "il bambino ha manifestato meno problemi legati all'allattamento" durante test condotti a casa su 144 madri negli Stati Uniti nel 2017

  3. A 2 settimane di età, i neonati allattati con un biberon Philips Avent mostrano una minore tendenza a sviluppare coliche e una significativa riduzione dell'irritabilità notturna rispetto ai neonati allattati con altri biberon di prima scelta.

  4. Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall’ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all’apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto, irritabilità, formazione di gas e rigurgiti.