Grazie a Philips ho avuto l'opportunità di far provare alla mia bimba di 42 giorni questo biberon con valvola AirFree. Premettendo che le colichette sono comparse sin da subito, ero un pò demoralizzata dal fatto che la bimba avesse sempre problemi di aria e, dopo aver provato tanti biberon mi sono rassegnata. Dopo aver provato questo invece ho notato giorno dopo giorno meno problemi, meno aria nel pancino e di conseguenza i pianti si stanno facendo sporadici. Mi sembra un prodotto molto valido, maneggevole, pratico e funzionale.