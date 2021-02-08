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  • Facile da abbinare all'allattamento al seno
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Fuori produzione

Philips AventBiberon Natural

SCF070/24

4.7
| (298) Recensioni | 96% di utenti consiglia questo prodotto
Facile da abbinare all'allattamento al seno
Il nostro biberon Natural con tettarella ultra morbida è studiato per assomigliare il più possibile al seno. L'ampia tettarella, che ricorda il seno materno grazie al design flessibile a spirale e agli esclusivi petali per il massimo comfort, consente un allattamento naturale e facilita la combinazione tra allattamento al seno e al biberon.
Vedi tutti i vantaggi
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Il marchio più consigliato dalle mamme1

Allattamento naturale

Facile da abbinare all'allattamento al seno

  • 1 biberon

  • 260 ml

  • Tettarella a flusso lento

  • 1m+

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella sagomata

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella sagomata

L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno a quello al biberon.

Tettarella ultra morbida progettata per riprodurre la sensazione del seno

Tettarella ultra morbida progettata per riprodurre la sensazione del seno

La tettarella ha una consistenza ultramorbida, progettata per riprodurre la sensazione del seno.

Design flessibile a spirale combinato con petali per il massimo comfort

Design flessibile a spirale combinato con petali per il massimo comfort

Design flessibile a spirale, in combinazione con i nostri esclusivi petali, per creare una tettarella flessibile che consenta una nutrizione più naturale senza collassare.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

298

Recensioni

96%

di utenti consiglia questo prodotto

08/02/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Biberon Natural Philips

Sono molto soddisfatta e il bimbo si beve veloce e si trova bene.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF033/17 Biberon Natural

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF033/17 Biberon Natural

21/01/2021

Italia

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Biberon philips

Mi piacciono i prodotti philips e il biberon è ottimo!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF033/17 Biberon Natural

Sì, consiglio questo prodotto

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05/01/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

E molto comodo

Consiglio a tutti di provare questo prodotto . La tettarella e morbida , adesso devo passare a quella +6.

Pro

Morbida e facile da pulire

Contro

Nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF033/17 Biberon Natural

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011

  2. Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall'ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all'apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto e irritabilità.