ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Homepage dell'assistenza

Assistenza Philips

I biberon Philips Avent sono adatti al congelatore?

Sì, tutti i biberon in plastica Philips Avent, completamente assemblati e chiusi, possono essere conservati in congelatore e utilizzati per gli alimenti precotti.
Non conservare i biberon in vetro nel congelatore, poiché potrebbero rompersi.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCY903/71 , SCY933/01 , SCY906/11 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

Domande frequenti

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti

Cerchi altro?

Scopri tutte le opzioni di assistenza Philips

Homepage dell'assistenza