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Come si preparano il biberon e la tettarella Philips Avent per il primo utilizzo?

Pulire accuratamente tutti i componenti prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo successivo per garantire una buona igiene. Al termine di ogni allattamento, smontare tutti i componenti e lavarli con acqua calda e sapone. Assicurarsi di rimuovere eventuali residui di cibo, quindi risciacquare accuratamente. Se si utilizza una spazzolina per pulire la punta della tettarella, procedere con la massima attenzione per evitare di danneggiarla.

Sterilizzare i componenti appena puliti con uno sterilizzatore Philips Avent o farli bollire in acqua per 5 minuti.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCY903/71 , SCY933/01 , SCY900/01 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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