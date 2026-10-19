Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
In genere, in una tettarella Natural originale o Anti-colic, o in un biberon tradizionale, il latte scorre normalmente. Pertanto, nel passaggio alla tettarella Natural Response, si consiglia di sceglierne una con un flusso elevato.
Lasciare che il bambino familiarizzi con la nuova tettarella. Si consiglia di osservare il comportamento del bambino per capire se è necessario sostituire la tettarella. La tabella riportata di seguito fornisce consigli sul flusso della tettarella Natural Response per orientarsi sul primo utilizzo. Guardare il video di seguito per maggiori informazioni sul comportamento del bambino durante l'allattamento.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCY903/71, SCD657/12, SCD837/10. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
È sicuro utilizzare prodotti Philips Avent con parti scolorite?
Come si preparano il biberon e la tettarella Philips Avent per il primo utilizzo?
Perché le confezioni delle tettarelle Natural Response non presentano più indicazioni relative all'età?
I biberon Philips Avent sono adatti al congelatore?
È possibile scaldare il biberon Philips Avent nel microonde?
Quanto è precisa la scala graduata del biberon Philips Avent?
Come assemblare biberon e tettarella Natural Response?
Quali sono le differenze tra una tettarella Natural originale o Anti-colic e la nuova tettarella Natural Response?
Qual è la posizione di Philips Avent sulle microplastiche nei biberon? (2021)
È possibile nutrire il bambino con alimenti densi utilizzando la tettarella Natural Response?
Come distinguere le tettarelle Natural dalle tettarelle Natural Response
I prodotti per l'allattamento al biberon Philips Avent sono reciprocamente compatibili?
Perché il bambino rifiuta la tettarella Natural Response?
Qual è la tettarella Natural Response più adatta per il mio bambino?