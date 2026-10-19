ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Homepage dell'assistenza

Assistenza Philips

Quali sono le differenze tra una tettarella Natural originale o Anti-colic e la nuova tettarella Natural Response?

In genere, in una tettarella Natural originale o Anti-colic, o in un biberon tradizionale, il latte scorre normalmente. Pertanto, nel passaggio alla tettarella Natural Response, si consiglia di sceglierne una con un flusso elevato.

Lasciare che il bambino familiarizzi con la nuova tettarella. Si consiglia di osservare il comportamento del bambino per capire se è necessario sostituire la tettarella. La tabella riportata di seguito fornisce consigli sul flusso della tettarella Natural Response per orientarsi sul primo utilizzo. Guardare il video di seguito per maggiori informazioni sul comportamento del bambino durante l'allattamento.

Quali sono le differenze tra una tettarella Natural originale o Anti-colic e la nuova tettarella Natural Response?

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCY903/71, SCD657/12, SCD837/10. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

Domande frequenti

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti

Cerchi altro?

Scopri tutte le opzioni di assistenza Philips

Homepage dell'assistenza