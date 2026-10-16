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I prodotti per l'allattamento al biberon Philips Avent sono reciprocamente compatibili?

Per scoprire quali biberon e tettarelle Philips Avent sono compatibili tra loro, fare riferimento alle informazioni riportate di seguito.

Nelle 4 sezioni seguenti, sono disponibili tutte le informazioni necessarie sulla compatibilità di Philips Avent:

  • Natural e Natural Response 

  • Natural in vetro 

  • Anticolica 

  • Sistema di ventilazione AirFree.

Ogni sezione mostra una combinazione diversa di elementi, insieme a un segno di spunta o una croce, per indicare se tale combinazione è compatibile.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCY903/71, SCY903/01, SCY903/61. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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