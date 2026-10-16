I prodotti per l'allattamento al biberon Philips Avent sono reciprocamente compatibili?

L'immagine riportata di seguito indica quali prodotti Philips Avent sono compatibili con i biberon, le ghiere e le tettarelle Natural e Natural Response.



Suggerimenti per Philips Avent Natural e Natural Response:

La stessa ghiera è venduta con entrambi i biberon Natural e Natural Response. Ciò significa che è possibile utilizzare le ghiere in modo intercambiabile.