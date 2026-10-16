I prodotti per l'allattamento al biberon Philips Avent sono reciprocamente compatibili?

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Per scoprire quali biberon e tettarelle Philips Avent sono compatibili tra loro, fare riferimento alle informazioni riportate di seguito.
Nelle 4 sezioni seguenti, sono disponibili tutte le informazioni necessarie sulla compatibilità di Philips Avent:
Natural e Natural Response
Natural in vetro
Anticolica
Sistema di ventilazione AirFree.
Ogni sezione mostra una combinazione diversa di elementi, insieme a un segno di spunta o una croce, per indicare se tale combinazione è compatibile.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCY903/71, SCY903/01, SCY903/61. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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