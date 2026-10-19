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Come assemblare biberon e tettarella Natural Response?

Assemblare il biberon Natural Response assicurandosi che la tettarella sia interamente tirata attraverso l'anello di avvitamento, come mostrato nell'illustrazione di seguito. Un montaggio non corretto della tettarella causerà perdite durante l'allattamento.
 

Assemblare la tettarella Natural Response

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCY903/71, SCY903/01, SCY906/11. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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