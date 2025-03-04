La nostra tettarella Natural Response è stata realizzata per riprodurre il comportamento di un seno naturale, per consentire al bambino di bere, ingoiare e respirare seguendo il proprio ritmo naturale. Esattamente come se si trattasse di allattamento al seno. Il latte fuoriesce dalla tettarella solo quando il bambino beve attivamente. La tettarella Natural Response non ha perdite. Il neonato ha sempre il controllo assoluto del flusso e può bere e fermarsi quando vuole. La tettarella Natural Response consente di alternare in modo naturale tra allattamento al seno e con il biberon, qualunque sia l'opzione preferita.

Grazie al supporto della valvola AirFree, la tettarella rimane piena di latte, non di aria. Garantisce comfort durante l'allattamento ed è progettata per ridurre i problemi più comuni come coliche e reflusso di gas.

Potrebbero essere necessari alcuni tentativi affinché il bambino familiarizzi con la tettarella Natural Response. È quindi bene non scoraggiarsi se il neonato la rifiuta al primo tentativo. Potrebbero essere necessari fino a 2 o 3 tentativi prima che il bambino trovi la tettarella di suo gradimento, soprattutto quando si passa da un biberon a flusso libero.