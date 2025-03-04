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Come distinguere le tettarelle Natural dalle tettarelle Natural Response

Le tettarelle Natural Response sono progettate per riprodurre l'aspetto e la sensazione di un seno naturale. Tuttavia, solo le tettarelle Natural Response sono progettate per comportarsi come un seno, rilasciando il latte solo quando il bambino beve attivamente.

Le tettarelle Philips Avent Natural Response sono disponibili con flusso da 1 a 5 negli Stati Uniti e in Canada e da 1 a 6 in altri Paesi. Se non si dispone più della confezione, è possibile riconoscere le tettarelle grazie alle seguenti caratteristiche:

  • La tettarella è dotata di un taglio a J sulla punta invece di un foro rotondo.
  • Non presenta un design a spirale sulla punta della tettarella.
  • Sulle tettarelle Natural sono riportati 3 numeri lateralmente; sulle tettarelle Natural Response ne è riportato solo 1.

Non alternare le tettarelle Natural alle Natural Response, poiché ciò potrebbe confondere il bambino e il suo ritmo di suzione. Fare riferimento all'illustrazione riportata di seguito per scoprire quale tettarella si possiede.

Tettarella Natural Response

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCY903/71, SCD838/13, SCY903/01. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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