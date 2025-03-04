Assistenza Philips Come distinguere le tettarelle Natural dalle tettarelle Natural Response

Le tettarelle Natural Response sono progettate per riprodurre l'aspetto e la sensazione di un seno naturale. Tuttavia, solo le tettarelle Natural Response sono progettate per comportarsi come un seno, rilasciando il latte solo quando il bambino beve attivamente.

Le tettarelle Philips Avent Natural Response sono disponibili con flusso da 1 a 5 negli Stati Uniti e in Canada e da 1 a 6 in altri Paesi. Se non si dispone più della confezione, è possibile riconoscere le tettarelle grazie alle seguenti caratteristiche:

La tettarella è dotata di un taglio a J sulla punta invece di un foro rotondo.

Non presenta un design a spirale sulla punta della tettarella.

Sulle tettarelle Natural sono riportati 3 numeri lateralmente; sulle tettarelle Natural Response ne è riportato solo 1.

Non alternare le tettarelle Natural alle Natural Response, poiché ciò potrebbe confondere il bambino e il suo ritmo di suzione. Fare riferimento all'illustrazione riportata di seguito per scoprire quale tettarella si possiede.

È necessario il numero di flusso delle tettarelle? Per trovare il numero di flusso della tettarella, controllare attentamente la tettarella stessa. Sulle tettarelle Anti-colic il numero di flusso è riportato lateralmente. I numeri di flusso delle tettarelle Natural e Natural Response sono ben visibili dall'alto.