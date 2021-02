Il nostro sistema di erogazione del latte in 2 parti non comprende tubi o pezzi nascosti e può essere facilmente pulito in soli 15 secondi sotto acqua corrente. È possibile mettere LatteGo in lavastoviglie, per la massima praticità. Grazie al nostro filtro AquaClean brevettato, avrai acqua pulita e pura fino a 5000 tazze* senza la necessità di effettuare la decalcificazione.

*Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia