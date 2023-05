Non occorre controllare che i percorsi siano liberi: il robot rileva ed evita oggetti di piccole dimensioni, come scarpe o giocattoli, pulendo vicino a questo oggetti senza incastrarsi o urtarli. Il sensore TOF 3D all'avanguardia, situato nella parte anteriore del robot, è in grado di rilevare oggetti di dimensioni fino a 2x2cm (L x A). Inoltre, 8 sensori ToF posti nel paraurti anteriore rilevano continuamente ciò che si trova davanti e accanto al robot. I sensori funzionano efficacemente anche in condizioni di scarsa illuminazione, quindi non è necessario tenere accese le luci quando non si è in casa.​