L'aspirapolvere Philips AquaTrio Series 9000 è un sistema 3 in 1 dalle prestazioni avanzate, realizzato per affrontare i pasticci che la vita moderna ci propone. È stato progettato per fornire una pulizia completa e igienica in tutta la casa e su diversi tipi di pavimento*.

Il sistema lavapavimenti aspira e pulisce attivamente i pavimenti duri simultanemente grazie all'esclusiva spazzola AquaSpin con due spazzole rotanti.



La configurazione avanzata solo aspirapolvere è progettata per una pulizia profonda senza l'utilizzo d'acqua. È possibile passare facilmente alla configurazione di sola aspirazione per raccogliere lo sporco su tutti i pavimenti duri e morbidi, come tappeti e moquette.



L'aspirabriciole staccabile è ideale per pulire con facilità tappezzerie, ripiani e superfici, ma anche per rapidi ritocchi o per la pulizia dell'auto.

*Pavimenti in legno: Adatto solo per pavimenti non assorbenti.