Controlla le aree in cui il robot può pulire

L'intuitiva app ti consente di controllare con precisione le aree in cui il robot può pulire. Il robot è progettato per non tralasciare alcun punto. Una zona No-Go è una soluzione per definire le aree in cui l'intervento del robot non è necessario. Una parete virtuale crea una linea immaginaria nella tua casa che il robot sa di non dover oltrepassare. Imposta e salva le zone No-Mop sulla mappa, in modo che il robot eviti tappeti e moquette mentre lava il pavimento.