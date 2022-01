Allora, come si prepara il caffè freddo? Innanzitutto: assicurati di avere tutti gli ingredienti necessari e le attrezzature per la preparazione del caffè. Ecco cosa ti serve per goderti il tuo caffè freddo fatto a casa:



Macchina per il caffè

Caffè macinato

Un bicchiere

Ghiaccio

Un cucchiaio

Latte a scelta



La qualità del caffè freddo fatto in casa dipende anche dalla qualità della tua caffettiera. Se non hai già in casa una buona macchina per il caffè, prendi in considerazione la possibilità di sceglierne una con impostazioni personalizzate per aiutarti a preparare deliziosi caffè e bevande espresso con facilità.

Assicurati di avere a portata di mano il caffè macinato e il tuo latte preferito, vanno bene anche le alternative, come il latte intero, scremato, di mandorle o senza lattosio. Riempi il bicchiere di ghiaccio e tieni a portata di mano un cucchiaio per mescolare il tutto. Una volta preparati questi oggetti in cucina, sei pronto per imparare a preparare il caffè freddo a casa.