In alcuni periodi dell'anno, milioni di persone soffrono di allergia ai pollini e di tutte le conseguenze spiacevoli che ne derivano. Per fortuna, però, ci sono molti rimedi per alleviare l'irritazione da febbre da fieno. In questa guida, troverai tutto ciò che devi sapere: dalle cause di questa forma di rinite allergica ai sintomi e ai rimedi casalinghi.