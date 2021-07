Anche gli animali domestici lasciano la loro “firma” in casa e non stiamo parlando di peli sul divano e sulla moquette. Non preoccuparti, ci pensiamo noi. Segui i nostri consigli per rimuovere la pipì di cane dal tappeto, così ritornerà pulito e odorerà di nuovo di fresco.

Usa della carta assorbente o dei fogli di giornale e tampona la macchia per rimuovere quanta più urina possibile. In un secchio, mescola del detersivo liquido con acqua calda e applicalo sulla macchia servendoti di un panno assorbente. Copri la macchia con della carta assorbente per rimuovere l’acqua in eccesso e la restante urina. Ripeti i passaggi precedenti finché non sarai riuscito a togliere la pipì dal tappeto e la macchia del tutto.

Per rimuovere l’odore di pipì di cane dal tappeto, lava la macchia con un po’ di acqua e aceto. L’aceto aiuta a neutralizzare gli odori.



Proprio come per il vino rosso sul tappeto, un’azione rapida per rimuovere la pipì di cane dal tappeto, fa la differenza.



Adesso sai come smacchiare un tappeto dalla cioccolata, dal vino rosso e dalla pipì dei tuoi animali domestici e, grazie ai nostri consigli, riuscirai a preservare la morbidezza del tuo tappeto più a lungo.