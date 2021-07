Sei appena tornato da una vacanza al mare, hai “scaricato” i figli e i tuoi amici a quattro zampe e adesso vuoi liberarti della sporcizia e dei peli di animali accumulati in macchina. Riesci a vedere i peli del cane tra i sedili, sui tappetini, praticamente ovunque! Vuoi sapere come togliere i peli di cane dalla macchina, specialmente dai tappetini e dai sedili? La buona notizia è che togliere i peli di cane dall’auto è facile e veloce se sai come fare o semplicemente seguendo questi passaggi:



Fase 1: Inizia aspirando i peli. Usa un aspirabriciole potente, o una scopa elettrica senza fili, come la Philips SpeedPro Max. È super veloce e ti aiuterà a togliere i peli del cane dalla macchina in un battibaleno, grazie alla sua bocchetta a lancia che ti permette di raggiungere tutti gli anfratti dei sedili. In questo modo potrai raggiungere anche i punti più nascosti, riuscendo a togliere i peli di cane dall’auto completamente.



Fase 2: Usa un guanto di gomma inumidito in aggiunta all’aspirapolvere per togliere i peli del cane dalla macchina e dai sedili. Fai scivolare delicatamente la mano con il guanto sul rivestimento del sedile e utilizza contemporaneamente l’aspirapolvere. Il guanto di gomma riuscirà a togliere i peli del cane dall’auto, mentre l’aspirapolvere rimuoverà quelli rimasti. Pulisci il guanto dopo l’uso!



Fase 3: Per non perdere troppo tempo con la pulizia degli interni dell’auto, cura il pelo del tuo cane con regolarità, specialmente quando fa la muta. Questo non solo aiuterà a mantenere la tua casa pulita, ma anche la macchina. Togliere i peli del cane dalla macchina, specialmente dai sedili e tappetini, è fondamentale, così come rimuovere i peli di animale da divani e tappeti.



Fase 4: Usa delle vecchie coperte in macchina quando viaggi con il tuo amico a quattro zampe. Questo non solo limiterà peli e fango nella tua macchina, ma ridurrà anche la quantità di sporcizia e i “regalini” inaspettati dalle passeggiate nei parchi. Inoltre, il tuo cane viaggerà molto più comodo. Poiché le coperte sono rimovibili, sono più facili da pulire. Lavale usando lavatrice e asciugatrice, puliscile con l’aspirapolvere o prova il metodo della nonna: il buon vecchio battitappeti.



Con i nostri consigli, non solo avrai gli interni auto saranno perfettamente puliti, ma risparmierai tempo e il tuo cane sarà a suo agio. Grazie a un buon aspirapolvere e un guanto di gomma, oltre a delle coperte saprai come togliere i peli del cane dalla macchina in men che non si dica.