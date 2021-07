Se lasci i tuoi pelosetti sul divano (e chi resiste ai loro musetti supplichevoli?) allora vorrai sicuramente sapere come togliere i peli del cane dal divano (nonché come togliere i peli del gatto dal divano, se il tuo pelosetto è un felino). Prova questi suggerimenti per rimuovere i peli di animali efficacemente dal divano:

Indossa un paio di guanti di gomma, inumidiscili e passali sopra il divano. I peli si attaccheranno ai guanti. Metti le fodere in lavatrice. Se il tuo divano è sfoderabile e lavabile, puoi lavarlo in lavatrice utilizzando il programma per rimuovere i peli di cani e gatti.



Grazie ai nostri consigli saprai come togliere i peli del cane e del gatto dal divano e dai tappeti, così su tutti i tuoi arredi morbidi non ci saranno tracce di peli di animali. Ma non finisce qui, se vuoi sapere come rimuovere i peli di animali dalla macchina leggi la nostra guida dedicata.