Scopri il mondo delle macchine da caffè Saeco.

Fino a 12 ricette famose in tutto il mondo, da quelle più conosciute come l'espresso e il cappuccino, ai caffè speciali come il flat white o l'americano. Basta selezionare la tua bevanda preferita tramite il touch screen e, se lo desideri, personalizzarla con l'intuitiva funzione Coffee Equalizer™ Scopri tutti i vantaggi