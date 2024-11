Caraffa per il latte a una temperatura ideale con beccuccio per il vapore

Con la caraffa per il latte in acciaio inossidabile da 450 ml e il suo potente beccuccio per il vapore, potrai creare una deliziosa schiuma per le tue creazioni a base di latte a una temperatura sempre ideale. L'etichetta della temperatura sulla caraffa per il latte ti consente di ottenere facilmente una schiuma perfettamente vellutata per assapora il caffè come più ti piace.