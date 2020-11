Funziona ininterrottamente fino a 4 ore

Il modello Philips PEN20S è dotato di una batteria ricaricabile avanzata. In modalità Eco, si ottiene un fascio luminoso da 100 lumen per un massimo di 4 ore di uso continuativo (lo stesso vale per il puntatore da 100 lumen). In modalità Boost, si ottiene un fascio intenso di 200 lumen per circa 2 ore di uso continuativo. La ricarica completa della batteria richiede solo 2 ore utilizzando un connettore micro-USB standard. La confezione include un cavo USB e il dispositivo è compatibile con la maggior parte dei caricatori USB disponibili sul mercato.