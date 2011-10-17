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Fuori produzione

Home Theater 5.1

HTS5580/12

3.4

| (10) Recensioni

Ossessionati dall'audio

Questo sistema totalmente digitale consente di ottenere un audio surround incredibile per un'esperienza visiva simile a quella del cinema a casa tua. È in grado di riprodurre un'ampia gamma di formati da qualsiasi tipo di disco e da dispositivi multimediali portatili e chiavi USB.

Vedi tutti i vantaggi

Una vera esperienza cinematografica con una diffusione audio uniforme

Ossessionati dall'audio

  • Altoparlanti 3D angolari

  • Riproduzione 3D Blu-ray

Blu-ray 3D Full HD per film 3D veramente coinvolgenti

Blu-ray 3D Full HD per film 3D veramente coinvolgenti

Lasciati stupire dai film in 3D nel tuo salotto su un TV 3D Full HD. Active 3D utilizza l'ultima generazione di schermi a commutazione veloce per una profondità e un realismo senza pari e con una risoluzione Full HD 1080x1920. Guardando queste immagini con occhiali speciali, sincronizzati in modo da aprire e chiudere la lente sinistra e destra con lo stesso ritmo delle immagini che vengono alternate sullo schermo, viene creata l'esperienza 3D Full HD nel tuo sistema Home Cinema. I film in 3D di alta qualità su supporti Blu-ray offrono un'ampia e ottima qualità dei contenuti a disposizione. Il Blu-ray consente inoltre di riprodurre un audio surround non compresso per un'esperienza sonora davvero realistica.

Gli altoparlanti 3D angolari diffondono l'audio in maniera uniforme all'interno della stanza

Gli altoparlanti 3D angolari diffondono l'audio in maniera uniforme all'interno della stanza

Gli altoparlanti 3D angolari sono dotati di driver angolati per produrre l'audio non solo anteriormente ma anche sui lati creando un'area di diffusione più ampia per un audio surround più coinvolgente come al cinema.

La potenza di 1000 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

La potenza di 1000 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

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Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.4

su 5

10

Recensioni

2

17/10/2011

France

France

trés bon

qualité sonore remarquable,prise usb pour disque dur, hdmi.le seul petit bémol,la télécommande pas évidente à utiliser on se mélange dans les différents menus.et pourquoi ne pas avoir fait 4 colonnes pour les enceintes satéllites?

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Questa revisione è stata effettuata per HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes

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18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Super Klang und gute 3D-Funktion

Wie von Philips nicht anders erwartet, wieder mal ein Meisterstück in Sachen Klangqualität. Die 3D-Übertragung auf den passenden Fernseher funktioniert ebenso ausgezeichnet Mit dem optionalen RWS-System werden die Rücklautsprecher ohne Kabelsalat angesteuert und auch das funktioniert seit drei Jahren ohne Probleme.

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Questa revisione è stata effettuata per HTS5580 5.1 Home Entertainment-System

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16/07/2012

France

France

joli produit

ce produit offre un très bon son même en basse puissance le lecteur Blu-ray offre une bonne qualité d'image ainsi quand 3D ,dommage qu'il est un peu de mal pour les mkv.sinon bon produit

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Questa revisione è stata effettuata per HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes

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