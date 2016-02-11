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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Supporto
HTS5580/12
Fuori produzione
Perché non è possibile vedere l'effetto 3D di un disco con etichetta 3D?
Quale versione software del mio lettore Philips supporta 3D?
Cos'è la tecnologia DLNA?
Quali server multimediali sono compatibili con il lettore Philips?
Perché non è possibile riavviare la riproduzione del disco BD Java?
Perché quando cambio la risoluzione HDMI il menu di sincronizzazione audio compare?
La funzione di ricerca non va durante la connessione DLNA.
Che cos'è la funzione BD-Live
Il mio lettore Philips non visualizza la risoluzione HD tramite la connessione Component Video.
Cartelle sono vuote quando si naviga su PC tramite HT.
Nessun video quando si collega l'iPod al dock station Philips.
Il pulsante dei sottotitoli sul telecomando del lettore non funziona.
Nessun dispositivo è disponibile alla schermata di condivisione di Windows.
Ho dimenticato la password del mio dispositivo Philips.
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