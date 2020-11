Frullatore a due lame per un continuo miscelamento degli ingredienti

Il frullatore della linea Robust è dotato di un sistema speciale con due lame che ruotano in direzione opposta e a velocità variabili. Una delle due lame seghettate è stata progettata per tagliare anche gli ingredienti più duri. L'altra ottimizza il flusso di ingredienti all'interno del vaso in modo che vengano frullati in maniera omogenea.