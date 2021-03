Bicchiere da 1,0 l con coperchio per mantenere freschi frullati e pastelle

Il bicchiere del tuo frullatore a immersione è veramente utile per preparare salse fatte in casa, pastelle per pancake o frullati. Se non riuscissi ad utilizzare tutto il contenuto del bicchiere in una sola volta, potrai sempre coprirlo con un coperchio e riporlo in frigorifero per un successivo utilizzo. Niente di più facile!