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Prestige Piastra per capelli
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Supporto
HP8361/00
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Istruzioni d'uso
Tutti (6)
È possibile utilizzare lo styler Philips sui capelli bagnati?
È possibile avvolgere il cavo intorno allo styler Philips dopo l'uso?
Lisciare o arricciare i capelli può danneggiarli?
Cosa fa la funzione di ionizzazione dello styler Philips?
Il mio styler per capelli Philips contiene amianto?
Pulizia dello styler per capelli Philips
È normale che la piastra per capelli Philips emetta un forte crepitio?
Lo styler Philips emette uno strano odore
La piastra Philips non rende i capelli lisci
Lo styler per capelli Philips produce vapore