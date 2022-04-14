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Care Straight & Curl Piastra per capelli
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HP8345/00
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È possibile avvolgere il cavo intorno allo styler Philips dopo l'uso?
Il mio styler per capelli Philips contiene amianto?
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Pulizia dello styler per capelli Philips
Lo styler per capelli Philips produce vapore
Lo styler Philips emette uno strano odore
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