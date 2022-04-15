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HP8300/00 Piastra per capelli
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Istruzioni d'uso
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È possibile utilizzare lo styler Philips sui capelli bagnati?
Il mio styler per capelli Philips contiene amianto?
Lisciare o arricciare i capelli può danneggiarli?
Pulizia dello styler per capelli Philips
Il rivestimento della piastra per capelli Philips si stacca
Lo styler per capelli Philips non si accende