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Accessorio Airfryer Kit Party Master XXL
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Con lo speciale kit per la preparazione di piatti per feste di Philips Airfryer puoi offrire ai tuoi ospiti piatti creativi e salutari. Ottimizza lo spazio di cottura di Airfryer, grazie all'accessorio a doppio livello e al separatore di cibi.
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Quale teglia da forno si può usare in Philips Airfryer?
Dove si trovano il numero di modello e il numero di serie su Philips Airfryer?
Quali patatine surgelate posso cuocere con Philips Airfryer?
Devo preriscaldare Philips Airfryer?
Posso utilizzare carta da forno o fogli di alluminio in Philips Airfryer?
L'app HomeID Philips si è chiusa o si è bloccata
Il rivestimento del recipiente o del cestello si stacca
Philips Airfryer emette rumore
Cibi poco croccanti o non secondo le aspettative con Philips Airfryer
Philips Airfryer non funziona o non si accende
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