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Accessorio Airfryer Kit Party Master XXL

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Accessorio AirfryerKit Party Master XXL

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Accessorio Airfryer Kit Party Master XXL

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Con lo speciale kit per la preparazione di piatti per feste di Philips Airfryer puoi offrire ai tuoi ospiti piatti creativi e salutari. Ottimizza lo spazio di cottura di Airfryer, grazie all'accessorio a doppio livello e al separatore di cibi.

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  • 13 May 2026

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