Estremità sagomata per stirare al meglio le camicie

Adesso puoi finalmente stirare una camicia in maniera semplice. Grazie all'esclusiva forma dell'asse con un'estremità specifica per le camicie, la stiratura sarà semplice e rapida. Le camicie aderiscono perfettamente all'estremità sagomata dell'asse senza bisogno di eccessivi adattamenti. Puoi stirare la parte posteriore e delle spalle in una volta sola risparmiando tempo e fatica.